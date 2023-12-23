Sanat dolu bir yılbaşı: Antalya DOB, Çaykovski'nin eşsiz eseriyle sahneye çıkıyor!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 20:52

Güncelleme: 23.12.2023 - 20:52

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yıl kutlamaları kapsamında ünlü Rus besteci Çaykovski'nin başyapıtı "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek. İki gösterimi olan bu özel etkinlik, sanatseverlere büyülü bir performans sunmayı amaçlıyor.

Antalya DOB yapılan açıklamaya göre, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahneye konulan "Fındıkkıran" balesi, 23 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserin diğer bir gösterimi ise 4 Ocak Perşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek. Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Aydan Çınar ve ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor.

"Fındıkkıran" balesi, Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların büyülü bir hikayesini anlatıyor.

Eserin başlıca rollerinde Yağızhan Danış (Fındıkkıran), Chisato Ishikawa (Clara), Milina Fidan Özbek (Şeker Perisi), Evren İskender (Drosselmeyer) ve Burak Burçak (Kral Fare) gibi başarılı sanatçılar yer alacak.