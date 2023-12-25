Sanat güncesi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:48

Tiyatro

Çankaya Sahne “Ted Bundy”



26 Aralık 2023 tarihinde Çankaya Sahne'de sahnelenecek olan "Ted Bundy", seyirciyi derinden etkileyecek ve düşündürecek sarsıcı bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyun, 1974-1978 yılları arasında resmi makamların ispatlayabildiği cinayet ve tecavüz sayısı 36 olan seri katil Theodore Robert Bundy'nin hayattaki son anlarını sahneye taşıyor. Cinayet ve tecavüz suçlarından hüküm giyen Bundy'nin trajik hikayesi, sahnede gerilim dolu anlarla işleniyor. 1978 yılında hapishaneden ikinci kaçışından sonra tekrar yakalanan ve uzun yıllar boyunca masum olduğunu iddia eden Bundy'nin yaşamı, seyirciyi suç, ceza ve insan psikolojisi üzerine düşündürüyor. Çankaya Sahne'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu etkileyici oyun, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak. Serkan Melikoğlu ve Esat Tanrıverdi'nin başarılı performanslarıyla hayat bulacak olan "Ted Bundy" suçun karmaşıklığını ve insanın iç dünyasındaki çatışmayı sahneye taşıyarak seyirciyi etkilemeyi hedefliyor. Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve bu sıra dışı oyunu kaçırmayın.



Ankara DT “Binbir Gece Masalları”



Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Büyülü Bir Serüven: "Binbir Gece Masalları"



Ankara Devlet Tiyatrosu, dünyaca ünlü "Binbir Gece Masalları"nı sahneye taşıyor. Uyarlayan Christian Grau-Stef, çeviren Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı, yöneten Funda Mete. Bu eşsiz masallar 26 Aralık Salı - 30 Aralık 2023 Cumartesi tarihleri arasında saat 20.00'de Küçük Tiyatro'da seyirciyle buluşacak. "Binbir Gece Masalları," Şehrazat'ın anlatılarıyla bilinen bir dünya mirasıdır. Bu kez, masalları Hükümdar Şehriyar'ın gözünden takip ederek izleyicilere farklı bir perspektif sunan oyunda, Şehriyar'ın dünyasına adım atılıyor. Ancak bu sefer masallar, karanlık, tavizsiz ve sert bir tonla işleniyor. Oyun seyirciyi gizemli ve büyülü bir serüvene davet ediyor. "Binbir Gece Masalları"nın Ankara'daki temsillerini kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden ayırtın ve bu masalsı atmosferde unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşayın.





Bambu Sahne “Veda Baladı”



Ankara Devinim Tiyatro Atölye Oyuncuları ve Bambu Tiyatro Kulübü'nün ortak projesi olan "Veda Baladı," Ahmet Yapar'ın yazıp yönettiği bir oyun olarak seyirciyle buluşuyor. Buket Göçer, Ahmet Sezer veCelal Can Tanrıveroğlu'nun başarılı performanslarıyla hayat bulan bu oyun, bir keman sanatçısı olan kadının, komada olan kocası için ötenazi talebini ve karşılaştığı hukuki ve toplumsal sorunları konu alıyor. Veda Baladı, seyirciyi derin düşüncelere sevk eden, hukuki ve toplumsal konuları irdeleyen bir oyun olarak dikkat çekiyor. Komada olan eşine ötenazi talep eden bir kadının hikayesi üzerinden aile, din ve toplum normlarına eleştirel bir bakış sunan oyun, seyircileri düşündürmeye ve duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. 30 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Bambu Sahne'de sahnelenecek olan Veda Baladı oyununu izlemek için biletlerinizi şimdiden ayırtın ve bu etkileyici oyunun atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşayın.





Opera ve Bale

Ankara DOB / G. Puccini "Madama Butterfly"



Ankara Devlet Opera ve Balesi, duygusal derinliği ve büyüleyici müziğiyle öne çıkan Giacomo Puccini'nin "Madama Butterfly" operasını sahneliyor. Bu unutulmaz eser, dramatik bir aşk hikayesini ve kültürler arası çatışmaları işleyerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Opera, Nagazaki'de, limana bakan bir evin bahçesinde geçen etkileyici bir hikayeyi konu alıyor. Amerikan deniz teğmeni Pinkerton ve güzel geyşa Cio Cio San'ın geleneklere göre evlenmeleriyle başlayan bu opera, duygusal bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda kültürler arası çatışmaları ve aşkın dramını anlatıyor. 25 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek bu etkileyici gösteri, sanatseverleri duygu yüklü müziği ve etkileyici sahne performanslarıyla büyüleyecek. "Madama Butterfly"ın gücünü ve derinliğini yaşamak isteyenleri, bu unutulmaz opera gecesine davet ediyoruz. Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bu muazzam sahnelemesiyle unutulmaz bir geceye tanıklık edin.







Konser



CSO Ada Ankara / Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu- Sarı Zeybek Ankara’da



Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıldönümünü özel bir konserle kutluyor. 27 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşecek bu özel konser, Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu'nun liderliğinde, sanat ve müzik dolu bir akşam vadediyor. Konserde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yetenekli sanatçıları, özenle seçilmiş bir repertuar eşliğinde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemini coşkuyla yansıtacak. Geleneksel Türk müziğinin eşsiz melodileri, duygusal anlatımı ve özgün yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sanatseverleri tarihi bir yolculuğa çıkaran bu konser, Ankara'nın klasik Türk müziği ile buluştuğu nadir anlardan biri olacak. CSO Ada Ankara Tarihi Salon, bu özel günde Ankara'nın tarih kokan duvarları arasında muazzam bir atmosfer sunacak. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıldönümü için düzenlenen bu anlamlı konser, müzik ve tarih severleri aynı çatı altında buluşturacak. Bu özel akşamı kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden ayırtın ve Ankara'nın klasik Türk müziğiyle dolu bu muazzam atmosferine tanıklık edin!

Zorlu PSM- İstanbul / Flapper Swing



Flapper Swing ile Zamanda Bir Yolculuk: Zorlu PSM'de Unutulmaz Bir Caz Akşamı. 1920'lerin ve 1930'ların altın çağının cazını günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla dinleyicilerini unutulmaz bir müzikal yolculuğa davet ediyor. 28 Aralık akşamı saat 21.00'de gerçekleşecek konserleriyle, Zorlu PSM'de müzik tutkunlarını ağırlayacaklar. Flapper Swing'in sahnedeki uyumlu performansı, Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin muazzam bir birlikteliği ile müzikseverlere görsel ve işitsel bir şölen sunacak. Bu özel gece, "Cazın Altın Çağı"nın eşsiz atmosferini yansıtarak, izleyicileri zamanda geriye götürecek ve unutulmaz bir caz deneyimi yaşatacak. 28 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan bu konser, sizi 1920'lerin cazının enerjisi ve neşesiyle saracak. Flapper Swing'in dokunaklı performansıyla dolu bu geceyi kaçırmayın. Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve unutulmaz bir müzikal serüvene hazır olun!

Sergi



Ziraat Sanat Galerisi / Ankara



“ Mesafe”- Burak Erim



Eskişehir doğumlu sanatçı Burak Erim'in Küratör Prof.Dr. Kıymet Giray yönetimindeki "Mesafe" adlı resim sergisi, Ziraat Sanat Galerisi'nde 25 Aralık 2023'ten itibaren ziyarete açılıyor. Burak Erim'in sanat kariyeri, Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümü mezuniyetleriyle başlıyor. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarım bölümünde yüksek lisans programını tamamlamasının yanı sıra, Polonya’da Barbarka plastik sanatlar çalıştayı ve İspanya'da da çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmıştır. Sanatçının eserleri, sadece kurumsal ve kişisel koleksiyonlarda değil, aynı zamanda Güney Kore, Polonya, Singapur, Amerika ve Fransa gibi ülkelerdeki koleksiyonlarda da yer alıyor. Erim'in eserlerinde bisikletleri tematik olarak seçerek, günümüzün karmaşık ulaşım ağları ve sıkışık trafik düzenlerinin insan hayatına yansımalarına dikkat çektiği ifade ediliyor. Kompozisyonlarda geometrik formların uyumu, iç içe geçen çemberler ve girift çizgi dokusunun, soyut anlatımlarla birleştiği belirtiliyor. Sanatçı eserlerinde, zamanın hızlı değişimine ve teknolojik gelişmelere olumlu göndermelerle yaklaşarak, 21. yüzyılın mekanikleşen ve yapaylaşan dünyasına dair düşüncelerini bisikletler aracılığıyla anlatıyor.Burak Erim'in "Mesafe" sergisi, izleyicileri farklı bir estetik deneyime davet ediyor. Sergi, 25 Aralık 2023'ten 26 Ocak 2024'e kadar Kuğulu Ziraat Sanat Galerisi'nde izlenebilir. Açılış etkinliği 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, 18.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sanatseverler, bu tarihler arasında Ankara'nın sanat atmosferine renk katacak olan "Mesafe" sergisini keşfetmeye davetlidir.

Fikret Otyam Sanat Merkezi / Ankara



"Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini"– Hilal Polat



Fikret Otyam Sanat Merkezi, 23 Ocak 2024 tarihine kadar "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini" adlı etkileyici sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, romantik bir çerçeve içinde Adem ve Havva'nın aşk hikayesinden ilham alarak, aşkın derinliklerine dair çeşitli perspektifleri ziyaretçilere sunuyor. Sergi, aşkın trajedilerinden serüvenlerine, anksiyetesinden komik yanlarına kadar geniş bir yelpazede gezinerek, izleyicilere kocaman bir dünyada küçücük hissettiren aşkın karmaşıklığını sanatsal bir bakış açısıyla yorumluyor. Öne çıkan tema, aşkın evrensel olduğu kadar bireysel de olduğunu vurguluyor. Adem ve Havva'dan ilham alınarak başlayan bu aşk hikayesi, ziyaretçilere aşkın varoluşunu ve karmaşıklığını keşfetme fırsatı sunuyor. Sergi, aşkın tanımının kişisel ve evrensel olduğunu sorgulayarak, tarih boyunca nasıl şekillendiğini araştırıyor. Sanatçının eserleri, aşkı ilk öğrendiğimiz anı düşündüren detaylarla bezeli. Klasik aşk hikayelerinden farklı bir bakış açısı sunarak, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi örneklerden ayrılıyor ve ziyaretçilere kendi aşk deneyimlerini düşünme ve hissetme şansı tanıyor. Sergi, izleyicileri bildikleri bütün aşk hikayelerini unutmaya davet ediyor. Ziyaretçiler, sanatçının kalp şeklini ilk kez kim için çizdiğini hatırlamadığı sorusunu kendilerine soracak ve bu sorular eşliğinde kendi aşk anılarına dair düşüncelere dalacaklar. "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini" sergisi, aşkın karmaşıklığını ve evrensel niteliğini sanatın gücüyle keşfetmek isteyen herkesi Fikret Otyam Sanat Merkezi'ne bekliyor. Sergi, ziyaretçilere belki anlamanın eşiğinde bir yolculuğa çıkarma vaadiyle, sanat ve aşkın buluşma noktasını oluşturuyor.

Akbank Sanat / İstanbul



"Bir İçgörü Mekânı: Akbank Sanat ve 30 Yıl"



Akbank Sanat, 30 yıllık sanat yolculuğunu, "Bir İçgörü Mekânı: Akbank Sanat ve 30 Yıl" adlı karma sergi ile kutluyor. Sergi, Erol Akyavaş'ın 1993 yılında açtığı sergiden başlayarak Akbank Sanat'ta düzenlenmiş 31 farklı sergiyi ve bu sergilerin ardındaki öyküleri günümüze taşıyor. Bu özel sergi, sadece Akbank Sanat'ın ev sahipliği yaptığı sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Türkiye'deki görsel sanatların evrimini de izleyicilerle buluşturuyor. Akbank Sanat, 30 yıllık sanat geçmişini bir içgörü mekânı olarak nitelendiren bu sergiyle, sanatseverleri Erol Akyavaş'ın 1993 yılında başlattığı sanat serüveninden günümüze uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, Akbank Sanat'ın katkılarıyla gerçekleştirilen 31 farklı sergiyi bir araya getirerek, sanatın geçmişten günümüze nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor. Sergi, 20 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaretçilerle buluşacak. Akbank Sanat'ın 30. yılını anlamak ve kutlamak isteyen sanatseverleri bekleyen bu özel sergi, sanatın gücüyle dolu bir içgörü mekânı olma iddiasını taşıyor.





Kitap

Anlamlandırılamayanla Yüzleşmek / Julia Kristeva



Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Tutal, dilbilimci, edebiyat teorisyeni ve psikanalist Julia Kristeva'nın derin düşünsel mirasıyla büyüleyici bir diyaloga adım atıyor. "Anlamlandırılamayanla Yüzleşmek," Tutal'ın kaleminden Kristeva'nın elli yıllık zengin düşünce dünyasına dair bir elçi gibi okurlarıyla buluşuyor. Kitap, Kristeva'nın kavramsal derinliklerinden doğan felsefi anahtarları kullanarak, "tiksinilen dişillik"ten sevginin çeşitli yüzlerine, günümüzde hüküm süren "anlam yitimi"nden "içedönük şiddet"e kadar uzanan geniş bir spektrumu kucaklıyor. Tutal, yedi bölümden oluşan eseriyle, toplumsal cinsiyet, psikanaliz, felsefe ve edebiyat gibi farklı disiplinleri ustaca harmanlayarak, okurlarını yeni düşünsel ufuklara davet ediyor. Prof. Dr. Nilgün Tutal, kitabında aynı zamanda Julia Kristeva'nın felsefi serüvenini, onun elli yıllık kariyerinin nasıl zengin bir zemin oluşturduğunu titiz bir şekilde anlatıyor. Bu eser, Kristeva'nın karmaşık düşüncelerini anlamak isteyen herkes için derinlemesine bir rehber olma özelliği taşıyor. Nilgün Tutal'ın entelektüel zenginliğini ve çeviri alanındaki profesyonelliğini yansıtan kitap, aynı zamanda edebi bir şölen sunuyor. Jean Baudrillard'dan tutun, Julia Kristeva'ya ve diğer büyük düşünürlere yaptığı çeviriler, Tutal'ın çeviri dünyasındaki etkileyici yerini ortaya koyuyor. "Anlamlandırılamayanla Yüzleşmek," sadece bir kitap değil, aynı zamanda çağdaş düşünceye derinlemesine bir katkı ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir sanat eseri olarak ön plana çıkıyor. Prof. Dr. Nilgün Tutal, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürerek, akademik dünyamıza olan değerli katkılarını sürdürüyor.