‘Sanat ve Teknoloji’ye devam...

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Moderatörlüğünü Gözde Mutluer’in üstlendiği seride; blok zincir, Wombo Dreams, DALL-E gibi yapay zekâ uygulamaları, NFT’ler ve kripto sanat, video oyunlarının sanat eseri olarak kabulü ya da ayrı bir disiplin olarak sanat eseri kabul edilemeyişi konusundaki diyaloğa yeni bir perspektif getiren Machinima’lar, metaverse kavramı, bu alanlarda yazan, çizen ve üreten konuklarla birlikte ele alınıyor.

Nisan ayına kadar devam edecek konferans serisi her ayın ilk çarşamba günü Akbank Sanat’ın çok amaçlı salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca konferansın video ve ses kayıtları Akbank Sanat Youtube/Spotify kanallarında dinleyicilerle buluşacak.

PROGRAM:

1 Şubat 2023 / Çarşamba, saat 18:30 NFT’ler ve Kripto Sanat

Moderatör: Gözde Mutluer

Konuşmacılar: Cemil Şinasi Türün, Orhan Sayın

1 Mart 2023 / Çarşamba, saat 18:30 MACHINIMA: Hikâye Anlatıcılığının Geleceği

Moderatör: Gözde Mutluer

Konuşmacılar: Hakan Yılmaz, Nazlı Eda Noyan

5 Nisan 2023 / Çarşamba, saat 18:30 METAVERSE: Yeni Medya, Yeni Evren

Moderatör: Gözde Mutluer

Konuşmacılar: Can Büyükberber, Ecem Dilan Köse



