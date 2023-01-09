‘Sanat ve Teknoloji’ye devam...
Akbank Sanat’ın yapay zekâ sanatı, dijital sanat üretimleri ve yeni medya kültürü gibi konuların incelendiği yeni konferans serisi “Sanat ve Teknoloji” bu ay başladı. İlki 4 Ocak’ta gerçekleştirilen serinin ikincisi 1 Şubat’ta yapılacak.
Moderatörlüğünü Gözde Mutluer’in üstlendiği seride; blok zincir, Wombo Dreams, DALL-E gibi yapay zekâ uygulamaları, NFT’ler ve kripto sanat, video oyunlarının sanat eseri olarak kabulü ya da ayrı bir disiplin olarak sanat eseri kabul edilemeyişi konusundaki diyaloğa yeni bir perspektif getiren Machinima’lar, metaverse kavramı, bu alanlarda yazan, çizen ve üreten konuklarla birlikte ele alınıyor.
Nisan ayına kadar devam edecek konferans serisi her ayın ilk çarşamba günü Akbank Sanat’ın çok amaçlı salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek.
Ayrıca konferansın video ve ses kayıtları Akbank Sanat Youtube/Spotify kanallarında dinleyicilerle buluşacak.
PROGRAM:
- 1 Şubat 2023 / Çarşamba, saat 18:30 NFT’ler ve Kripto Sanat
Moderatör: Gözde Mutluer
Konuşmacılar: Cemil Şinasi Türün, Orhan Sayın
- 1 Mart 2023 / Çarşamba, saat 18:30 MACHINIMA: Hikâye Anlatıcılığının Geleceği
Moderatör: Gözde Mutluer
Konuşmacılar: Hakan Yılmaz, Nazlı Eda Noyan
- 5 Nisan 2023 / Çarşamba, saat 18:30 METAVERSE: Yeni Medya, Yeni Evren
Moderatör: Gözde Mutluer
Konuşmacılar: Can Büyükberber, Ecem Dilan Köse
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