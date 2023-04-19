Sanatçı Akşit’in “Kadıköy’den İzmir’e-Mahallede İnsan” sergisi açıldı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:32

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:32

Ressam Dürnaz Akşit’in “Kadıköy’den İzmir’e-Mahallede İnsan” başlıklı sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Devrim Demirel, Sağlık İşleri Daire Başkanı Sertaç Dölek ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 31 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

“İZMİRLİLER BU SERGİYİ KAÇIRMASIN”

Başkan Tunç Soyer, “Tıp fakültesi mezunu olan Dürnaz Akşit ardından güzel sanatlar fakültesi resim bölümünü bitirdi. Dürnaz olağanüstü yeteneklerini aktarabilen birisiydi. Bu sergiyi açtı ve bize bu hazzı yaşattı. O her zaman bizim öncümüz, liderimizdi. Çok gurur duydum. İzmirliler bu sergiyi kaçırmasın” dedi.

BU KADAR İYİ İNSANLAR NASIL BİR ARADA OLABİLİR?

İzmir’in hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen ressam Dürnaz Akşit, “İstanbul’dan geldiğim dönemde bu kadar iyi bir insanın nasıl bir arada olabildiğine inanamıyordum. İzmir’deki insanların kötülük bilmediğini görerek çok şaşırmıştım. Geldiğimde içine kapanık bir dönem olacağını düşünürken durum öyle olmadı. Gördüğünüz resimler Kadıköy’de yapabildiğim en iyi çalışmalar. Eserlerimi sergileme imkanı veren Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.