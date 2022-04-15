Sanatçı Balkan Naci İslimyeli 75 yaşında hayatını kaybetti

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Türk resminin, plastik sanatların en önemli isimlerinden, Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli’ni kaybetmiş olmak ne acı. En son Ekim 2017’de sanat yaşamının 45. Yıldönümünde Tophane-i Amire’de “Hatırla” adını koyduğu bir resim sergisi açmış, o binanın eşsiz doğal dekoru içinde, ilk kez göreceğimiz kimi eserleri asılmış, o da bir kenarda oturmuş, övgüleri kabul ediyor. Nasıl da yakışıklıydı! Kendini de çizerdi arada, sakalı ve derin bakışlarıyla. Nasıl bir telaş ve sorunlarla yaşıyorsak, epeydir, kendimizin bile farkında olmadan, beş yıldır görüşmüyoruz, görüşmediğimizi, bir daha görüşemeyecek olmamızı aniden fark ediyoruz! Meğer o hastalıklarla boğuşuyormuş! Çok da sevilen, sayılan bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünden başka ne denilebilir? Nuran Terzioğlu’nun söylemiyle “Sanatçıların ölümsüzlüğü, bize kalan tek teselli.” Eserleri yaşayacak. Öğrencileri yaşatacak. Hatırla demişti, hiç unutmayacağız ki yaşadığımız sürece.

NE DEDİLER?

Bedri Baykam; “Haberi büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sevgili Balkan Naci’nin arkasında bıraktığı boşluk gerçekten çok büyük olacak. Çok güçlü bir sanatçıyı, öğrencileri ile harika bir iletişim olan bir büyük hocayı ve mükemmel bir eş, mükemmel bir dost, mükemmel bir insanı kaybettik. Türk sanat ortamının, hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin...”

İnci Eviner “Çok üzgünüm. Daha 75 yaşında, spor yapan, yakışıklı arkadaşım gitti!” Nuran Terzioğlu: “Sanatçıların ölümsüzlüğü, bizlere nasip olan tek teselli. 86’da Ankara’da Tanbay Sanat Galerisi’nde açtığı sergi dillere destan olmuştu. İyi bir yazar olduğunu da o zaman fark etmiştim. Değerli eşi akademisyen Sezen İslimyeli ile birlikte müzikte de esaslı olduklarını bizlerden gizlememişlerdi!”

Sanatçının ölüm haberini kardeşi Oya İslimyeli Ulutin, “Canım ağabeyim Balkan Naci İslimyeli'yi kaybettik. Acım, üzüntüm tarifsiz. Ayakta duracak gücüm yok. Sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun” paylaşımıyla duyurdu.

Enis Batur, İslimyeli'yi "Doğu-Batı ikileminin doğurduğu düğümü çözmüş ender sanatçılarımızdan" sözleriyle tanımlamıştı.

Müzisyen Cihat Aşkın, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “Üzüntümüz büyük sevgili dostum, büyük sanatçı Balkan Naci İslimyeli’nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

KİMDİR?

1947 yılında Adapazarı'nda doğan Balkan Naci İslimyeli, 1967 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi. Bölümden birincilikle mezun oldu ve 1973'te asistan oldu.1975'te Avusturya hükümeti bursu ile Salzburg'a gitti. Burada litografi (taş baskı) alanında eğitim gördü. 1977’de “Görsel Sanatlar Öğesi Olarak Kurgu” adlı tezi ile yüksek lisansını bitirdi.1986’da resim bölümünde doçent oldu.1989 yılında New York'a giderek çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yaptı.1996 yılında profesör oldu.

Balkan Naci İslimyeli'nin şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştır.