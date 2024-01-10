Sanatçı Nuri Abaç'tan 'Acâibü’l Mahlûkât' sergisi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 19:46

Güncelleme: 10.01.2024 - 19:46

Nuri Abaç'ın sanat yolculuğunu gözler önüne seren ve ilk kez sergilenen siyah-beyaz 34 eserini içeren en kapsamlı sergi "Acâibü’l Mahlûkât," 9 Ocak'ta CerModern'de Ankaralı sanatseverlerle buluştu. 1961 yılında Ankara'ya yerleşen Abaç, yaşamını Başkent'in kültürel çeşitliliğinden beslenerek resimlerine yansıtmıştır. Sanatçının eserlerinde "gerçeküstücü," "fantastik," ve "geleneksel" özellikler bir araya gelirken, gerçekle-düş, yaşamla-ölüm, şenlikle-hüzün gibi temalar da iç içe geçmiştir. Abaç'ın sessiz karakterindeki düş dünyası, eserlerindeki gizil dil ve figürlerle anlam kazanmıştır. Serginin adı, Kazvinli Zakariya al-Kazvini'nin kozmografi eseri "Aja’ib al-Makhluqat ve Ghara’ib al-Mawjudat"tan alınarak, Abaç'ın figürlerle biçimlediği düş dünyasını yansıtmaktadır. Balıkçılardan simitçilere, pazaryerlerinden meyhanelere kadar geniş bir konu yelpazesini işleyen Abaç, geleneksel anlatım biçimlerinden ve kültürel kalıtların biçim dillerinden etkilenerek, tarihi olayları acayiplikler dünyasında birer imgeye dönüştürmüştür. Sergi, Nuri Abaç'ın oğlu Celal Abaç'ın koleksiyonu ve arşivinden sunularak, 2008 yılında aramızdan ayrılan sanatçının eserlerini anımsatmayı amaçlamaktadır. "Acâibü’l Mahlûkât" sergisi, küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği ve proje koordinatörlüğü ile yürütücülüğünü Zihni Tümer'in gerçekleştirdiği bir etkinlik olarak 17 Mart 2024 tarihine kadar CerModern'de sanatseverleri ağırlayacak.



