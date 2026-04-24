Sanatçı Ozan Çoban'dan yeni albüm: 'Mutlu insanlar gibi'

Yıllardır süregelen müzikal birikimini rafine bir sound ile taçlandıran sanatçı Ozan Çoban, dinleyicisini ilk olarak albüme ismini veren “Mutlu İnsanlar Gibi” şarkısıyla selamlıyor.

Şair Neslihan Altun’un derinlikli dizelerinin Ozan Çoban’ın bestesiyle hayat bulduğu çalışma, modern çağın dayattığı “mutluluk oyununa” karşı sanatsal bir itiraz niteliği taşıyor.

“MIŞ GİBİ” YAŞAMAYA BİR İTİRAZ

Sanatçı, albümün ismini ve temasını şu sözlerle özetliyor:

“Yaşadığımız dönem açısından kendimi böyle tarif edebiliyorum; mutlu insanlarmışız gibi yapıyoruz çoklukla. Benim için bu albüm, ‘mış gibi’ yaşamaya bir itiraz. Uykuda, kuytuda ya da gölgelerde rol yaparak avunmaya son vermemizin zamanı gelmedi mi? Güneş orada, bizi bekliyor.”

GEÇMİŞİN İZİNDE, ÖZGÜNLÜĞÜN PEŞİNDE

Şarkının düzenlemesi, albümün müzikal karakterinin bir manifestosu olarak öne çıkıyor. Ozan Çoban ve Poyraz Kılıç imzası taşıyan düzenlemede; İstanbul lavtası, akustik gitar, bağlama ve keman gibi geleneksel/akustik enstrümanlar, elektronik ögelerle harmanlanarak dinleyiciyi atmosferik bir yolculuğa çıkarıyor.

Davulda sanatçının uzun yıllardır yol arkadaşı olan İlke Kızmaz’ın yer aldığı şarkı, şiirin hayal dünyasından gerçekliğe uzanan anlatısını güçlü bir zeminde destekliyor.

Yayınlanan şarkılardan “Arkadaşlar Dağılmıyoruz” da yine bir Neslihan Altun şiiri. Bu şarkıda da edebi derinlik ve sound uyumundaki tutarlılık dikkati çekiyor. Yayınlanan bir diğer şarkı “Yangın” ise sözü ve müziği Ozan Çoban’a ait olan bir içsel hesaplaşmanın ifadesi. Bu şarkıda sanatçıya duru sesiyle Elçin Elçi eşlik ediyor.

BİR DÖNÜM NOKTASI

Miks ve mastering işlemleri Poyraz Kılıç tarafından gerçekleştirilen eserler; sanatçının geçmiş işlerinin izini taşıyorken, aynı zamanda onlardan belirgin bir şekilde ayrışarak kendi özgün soundunu ilan ediyor.

Şiirsel anlatısı çocukluk günlerinden bugüne, aşktan hayal kırıklığına ve çağın karanlığına duyulan öfkeye kadar geniş bir duygu spektrumuna yayılan eserler, akılda kalıcı nakaratıyla da dikkat çekiyor.