Sanatçılar, sanat emekçileri, 1 Mayıs’ta alanlardaydı

İşçilerle birlikte sanatçılar, sanat emekçileri de alanlardaydı. İstanbul’da iki farklı alandaki kutlamalarda bir araya gelen sanatçılar ve sanat emekçileri, hep bir ağızdan “Özgür sahne özgür tiyatro”, Susmuyoruz korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Özgür sanat özgür sinema” sloganlarını haykırdı. DİSK Sine-Sen, Sinema TV Sendikası, Oyuncular Sendikası, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (Biroy), Senarist-Bir, Yardımcı Yönetmenler Derneği, Özgür Sanat Meclisi, Kurgucular Dayanışması (KUDA) ve Devrimci Avantür Kadıköy’de, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kartal’da 1 Mayıs için bir araya geldi. Emekçiler 1 Mayıs’ı gazetemize değerlendirdi.

‘OYUNCU İŞÇİDİR’

- DİSK Sine-Sen Genel Başkanı Galip Görür: Kültür sanat alanını birleştirerek 1 Mayıs’a geldik. İnancımız odur ki eğer sahne ve sinema emekçileri ve tüm kültür sanat emekçileri omuz omuza olmazsa bu alandaki sorunlar düzelmez. Çok ciddi derin problemlerimiz var. Bunların en başından gelen de uzun çalışma saatleri. Setlerde çok yoğun mobbingler var. Kara listeler var. Ücretlerin geç ödenmesi ve buna benzer çok ilginç uygulamalar var. Bunlara karşın bizler yani sinema alanında, tiyatro alanında ve bütün kültür sanat alanındaki insanların, üretenlerin burada 1 Mayıs’a sahip çıkması söz konusu.

- Biroy Başkan Yardımcısı Sevda Kantarcı: Örgütlülüğe inanıyoruz. Burada birçok oyuncu arkadaşımız var ve ortak bir paydada buluşuyoruz. Haklarımız için. Aslında oyuncu işçidir. Ne kadar işçi olsalar da patron muamelesi görerek, birtakım hakları gasp ediliyor. Dolayısıyla biz bu haklarımız için burada mücadele ediyoruz.

- Sinema TV Sendikası Başkanı Seyhan Davarcı: Hâlâ statü olarak işçi sayılmazsak da dünyada en zor işkollarından birisi madencilikten sonra sinema sektörü. Yasal mevzuatlarda boşluklarımız olsa da sesimizi duyurmak için buradayız.

- Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Atilla Gündoğdu: Bu 1 Mayıs bizim için aslında bir kez daha sesimizi çıkarttığımız, taleplerimizi dile getirdiğimiz, bir kez daha oyuncuların işçi olduğunun, statüsünün bu olması gerektiğinin ve sosyal güvencenin, telif haklarının, adil gelirin oyuncular için de geçerli olduğunun bir kez daha söylenmesi demek. O yüzden burada tüm işçilerle birlikte yürüyor olmak, 1 Mayıs’ı kutluyor olmak aslında bir kez daha hatırlatıyor olmak çok güzel bizim için. Bunun dışında bu kez biraz daha sektörel bir örgütlenmeye gittik. Birlikte yürüyoruz çünkü sektör hepimize ayrı ayrı, aynı şeyleri yaşatır. Birlikte olursak bu sorunların daha çabuk çözüleceğini düşünüyoruz.

‘YENİDEN TOPLUMCU SİNEMA’

- Devrimci Avantür: Her ne kadar baskılar ve kapatmalarla beraber tanınmış olan legal alan burası olsa da bu noktada Türk sinemasını ayakta tutmak üzere buradayız. Özgür bir sinema, yeniden toplumcu bir sinema yapmak üzere verdiğimiz mücadelemiz devam edecek.

- Yayınevi Emekçileri Platformu’ndan Rojhat Turgut: Biz en başta sendika hakkımız, daha güvenceli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkımız, sigortalı çalışma hakkımız için bugün buradayız. 1 Mayıs’ta işçi sınıfının diğer parçalarıyla sorunlarımızın ortaklığına vurgu yapmak için, bunları göstermek için bugün biz de meydandayız.

- KUDA: Sinema TV Sendikası altında, kurgcuların haklarını ve sektör içindeki görünürlüğünü artırmak için bir araya geldik. Haklarımızı savunmak için buradayız, 1 Mayıs alanındayız. Yaptığımız mesleğin, inceliklerini ve buna ne kadar emek harcadığımızı anlatmak, bunu görünür kılmak istiyoruz.

‘TELİF ALIN TERİMİZ’

- Senarist-Bir’ Yönetim Kurulu Üyesi Coşku Kılıç: Bu 1 Mayıs önemli. Son 1 Mayıs’lar biraz eski, takvim 1 Mayıs’ı olmaktan çıktı. Sektörler ve işçiler artık emeklerini almak için biraz daha alanlara hücum ediyorlar. Bu da güzel. Hepimiz için. Her alan için güzel. Bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Özellikle telif konusunda. Teliflerimizin peşindeyiz. Bu konuda herkesin bilinçlenmesini, seyircinin de diğer sektörlerin de bilinçlenmesini istiyoruz. Çünkü telif gerçekten bizim alınterimiz.

- Yönetmen Yardımcıları Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt: Emeğin her geçen gün daha fazla sermaye lehine baskılandığı bir dönemde, 1 Mayıs alanlarında olmak sadece bir kutlama değil, bir hak arayışıdır. Güvencesiz çalışmaya, adaletsiz ücretlere ve sektörümüzdeki standart dışı koşullara hayır diyoruz. Yönetmen Yardımcıları Derneği olarak, emeğin denklem dışı bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!

ORHAN AYDIN, TAKSİM ABLUKASINI KINADI

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Sanatçıları, 1 Mayıs’ta Türkiye Komünist Partisi’nin Kartal’da düzenlediği mitingindeydi. NHKM pankartı arkasında duran tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, “Kartal’dayım çünkü buradaki iradenin arkasında duruyorum. Çünkü buradaki irade, eşitliği, özgürlüğü daha farklı bir biçimde bağımsızlığı ve laikliği ve ülkenin içinden geçtiği bu karanlık süreci daha farklı biçimde ele alıp sosyalist bir cumhuriyetle bu ülkenin yeniden ayağa kalkabileceğini savunan bir irade” dedi. Aydın, “Bugün aynı zamanda Kadıköy Meydanı’nda bir araya gelenler, Taksim’e çıkmak isteyen insanlık ve o Taksim’e çıkmak isteyen insanlara polisin yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kadıköy iskelesinde bir araya gelen insanlığı da alkışlarla, sevgiyle selamlıyorum. Yalnız onları değil, Anadolu’nun dört bir tarafında 1 Mayıs’ta onurlarını birleştirip meydana çıkan bütün işçilerin ve emekçilerin de 1 Mayıs’ını kutluyorum” ifadelerini kullandı.