Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:36

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:36

Sanatın Büyülü Dünyasına Yolculuk: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Unutulmaz Etkinlikler

Sanat, sahnede, tuvalde ve notalarda yaşam buluyor. Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverleri bekleyen tiyatro oyunları, konserler ve sergiler, duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, bu benzersiz etkinliklerin parçası olmaya hazır mısınız?





Tiyatronun Gücü: Sahnede İnsan Hikayeleri

"Karıncalar / Bir Savaş Vardı" adlı oyun İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınıyor. Savaşın en görünmeyen, en çok acı çeken yüzlerini konu alan bu çarpıcı eser, toplumun halı altına süpürdüğü hikayeleri gözler önüne seriyor. Boris Vian ve John Steinbeck’in metinlerinden uyarlanan oyun, savaşın soğuk gerçeklerini sorgularken izleyiciye unutulmaz sorular yöneltiyor. Oyun 21 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında Akün Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Ve Kazanan..." adlı oyun İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Oskar heykelciğinin peşinde koşan bir rüyanın eğlenceli ve düşündürücü öyküsü olan bu romantik komedi, sinema endüstrisine mizahi bir eleştiri getiriyor. 21 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

"Kuşdili" İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ve gerçek ile kurgu arasındaki sınırların belirsizleştiği bir yapım olarak öne çıkıyor. Bir yazarın zihninden çıkıp sahneye dökülen bu hikaye, seyirciyi büyüleyici bir serüvene çıkarıyor. Oyun 23 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Gök Kubbe" adlı oyun Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Kadınların adalet, vicdan ve sırlarla yüzleştiği bu sarsıcı hikaye, izleyiciye derin bir hesaplaşma sunuyor. Oyun 21 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek.





Müziğin Zamansız Yolculuğu

Devlet Çoksesli Korosu’nun düzenlediği 9. Walter Strauss Masterclass Kapanış Konseri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 25 Ocak Cumartesi günü saat 18:30'da CSO ADA ANKARA Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan bu özel konser, Slovenyalı ünlü şef Sebastjan Vrhovnik’i konuk ediyor.

"La Nostalgia" konseri, tenor Aykut Yılmaz’ın yorumuyla izleyicilerini 60’lar, 70’ler ve 80’lerin unutulmaz melodileriyle buluşturuyor. Konser 28 Ocak Salı günü saat 20:00'de CSO ADA ANKARA Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini’nin unutulmaz eseri "La Bohème" operasını sahneye taşıyor. Paris’in çatı katlarında, yoksulluk ve aşkın iç içe geçtiği bu ölümsüz eser, 28 - 30 Ocak tarihlerinde saat 20:00’de Mersin Opera Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.





Sergilerde Düşler ve Renkler

"1Likte 2Koleksiyon" adlı sergi, Aynur & Faruk Pehlivanlı ile Esra & Sualp Güreşçioğlu’nun koleksiyonlarından oluşan eserlerle sanatseverleri ağırlıyor. Sergi 25 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında Taurus AVM'de ziyaret edilebilir.

"DÜŞTEN GERÇEĞE" adlı sergi, Abdurrahim Güney’in büyüleyici eserleriyle hayal ve gerçeğin sınırlarında bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi 01 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında ZA Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

"DÜŞ - Ü - YORUM..." adlı resim sergisi, Burçak Mangalcı Başel’in fırçasından çıkan eserlerle izleyicisini renklerin ve duyguların büyülü dünyasına davet ediyor. 15 Şubat 2025 tarihine kadar Krişna Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.





Sanatın İzini Sürmeye Hazır Mısınız?

Bu benzersiz etkinliklerin her biri, izleyicisini farklı dünyalara davet ediyor. Tiyatronun sahnede can bulan hikayeleri, müziğin zamansız melodileri ve resim sanatının düşsel evreni kaçırılmamalı.

Detaylı bilgi ve biletler için ilgili sahnelerin ve galerilerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.