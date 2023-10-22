Sanatın derin izleri: Devrim Erbil'in eşsiz sergisi Bilkent'te

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:25

Ressam Devrim Erbil, Türkiye'nin sanatındaki izlerini 5. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali kapsamında ARS Galeri'de sergiliyor. Usta ressam, 1937 yılında Uşak'ta doğdu ve sanat kariyerine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi olarak başladı. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği araştırmalarla sanatına uluslararası bir boyut kazandıran Erbil, 1960'lı yıllarda doğadan ve ağaç motiflerinden ilham alarak çizgisel karakterli resimleriyle sanatseverlerin dikkatini çekti. Erbil'in sanat anlayışı, minyatür sanatının kompozisyon düzenlerinden etkilenerek kuş bakışı bir görüş açısından yüzeye indirgenmiş çizgisel ağırlıklı bir kompozisyon düzenine evrildi. Nesneleri salt çizgilerle ve çizgisel bir yapılanma içinde doğanın ritmik yapısında yeniden kurgulayan sanatçı, 1960'ların sonlarına doğru İstanbul'un kent görünümlerine odaklandı. 1976'da "Anadolu Kasabası", 1977'de "Anadolu İzlenimleri" ve "İstanbul" dizisi resimleriyle dikkat çeken Erbil, 1977'den sonra kent, insan ve doğa görünümleri yanı sıra mavinin egemen olduğu "kuşlar konulu resimlerini gerçekleştirdi. Sanatçının eserlerinde çizginin yanı sıra özellikle mavi rengin ön plana çıktığı, Lekecilik/Taşizm'e varan serbest fırça vuruşlarıyla hareketli bir resim yüzeyi oluştu. Prof. Devrim Erbil, 1980'li yıllardan sonra aynı dokuyu muhafaza etmekle birlikte, İstanbul, kuş sürüleri ve kıyı izlenimlerinin ışık efektleri altında titreşen görüntülerine ağırlık vererek yeni bir dönemi başlattı. Bir dönem Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan sanatçı, yaşamını İstanbul ve Bodrum’da sürdürmektedir. 5. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali kapsamında ARS Galeri'de sergilenen Prof. Devrim Erbil'in eserleri, ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak. Sanatseverler, Erbil'in derin izler bırakan resim dünyasını keşfetmek için bu eşsiz sergiyi kaçırmamalı!