Sanatın Ritmi: Nurettin Akkaya'nın 'Ritüel' Sergisi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:57

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:57

Galleri Soyut, sanatseverleri heyecanlandıracak bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Nurettin Akkaya'nın "Ritüel" adlı kişisel resim sergisi, 16 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında A Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Yaşamın önemli bir bileşeni olan müziğin, özellikle ritüel bağlamında sahip olduğu etkileyici gücü gözler önüne seren Akkaya, resimlerinde renklerin, lekelerin, beneklerin ve dokuların oluşturduğu bir senfoniyle izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Yağlıboya tekniğinin olanaklarını ustalıkla kullanarak müziğin büyüsünü tuvaline taşıyan sanatçı, modern insanın iç dünyasını zamanlar ötesine taşıyan bir yolculuğa çıkarıyor. Nurettin Akkaya, 1970 yılında Çorum'da doğdu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat hayatına hızla adım atan Akkaya, Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Sanat yaşamı boyunca 26 kişisel sergi ve birçok karma sergide eserleriyle yer alan sanatçının eserleri çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve insanın kendine yabancılaştığı bir dönemde, Akkaya'nın resimleri izleyicilere iç dünyalarında bir yolculuk sunuyor. Sanatçı, UPSD ve BRHD üyesi olup, Samsun'da resim öğretmeni olarak çalışmakta ve özel atölyesinde üretimlerine devam etmektedir. Galeri Soyut tarafından temsil edilen Akkaya'nın eserleri, sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 16 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Galleri Soyut'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Nurettin Akkaya'nın "Ritüel" sergisi, sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor.