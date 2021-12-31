'Sanatla kültürle kalmaya devam!'

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Cumhuriyet gazetesine yazar olarak davet edildikten bir süre sonra Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın teklifiyle Kültür Sanat Servisi’nin sorumluluğunu üstlendim. Madem bir sorumluluk veriyorsunuz, işime karışmayın demiştim, hep öyle derim. Yenilikler vardı yapmak istediğim, yeni köşeler, yeni üslup, yeni haberler. Hepi topu üç kişi olan ekiple birbirimize yeni alışırken pandemi patladı, bir yıl kapandık neredeyse, bitmiş bir kültür sanat ortamında içerik üreterek, sayfalarımızı özgün yapmak tek gayretimiz oldu!

Biraz açıldık, salonlar yarım dolacak, yan yana oturmayın, maske çıkarmayın derken konserler, tiyatrolar canlandı. Gecelerimiz gündüzlerimiz haber takibiyle geçmeye başladı. Sanat yazan gazeteci dostlarımız, konuk yazarlarımızın imecesiyle, sizler için en iyi izlenimleri, en duyulmamış haberleri, özel manşetleri olan sayfalar yapmaya gayret ettik.

BEYAZ TÜRKLER BURAYA!

Sonuç olarak burası “Beyaz Türkler”in sayfası! “Entelektüel” “Seçkin”lerin! Ne ironik değil mi, kültür ve sanattan anlamak, sevmek, rafine zevkleri olmak, kitap okumak, konsere gitmek, klasik müzik dinlemek, tiyatro seyretmek, sinemaya düşkün olmak, bir tür aşağılanma nedeni ülkemizde! Evde kedi mi besliyorsun, köpeğin mi var? Beyaz Türk seni! Hayvanları, doğayı korumak mı istiyorsun? Entel, dantel! Eğitimli misin? Üniversite, hatta yüksek lisans, doktora mı yaptın, felsefe, edebiyat, sosyal bilimlerle mi ilgileniyorsun? Beyaz Türk! “Alkol sağlığa zararlıdır” sen yine de bir kadeh şarap içmeyi mi seviyorsun? Seni zındık seni. Yılbaşı mı kutluyorsun? Günah! Yılbaşı hediyelerinin içeriği bile değişti, eskiden o sepetlerde şampanyalar olurdu, şimdi zeytinyağı var! Çikolataların yerini sabun aldı. Yakında oyalı yemeni koyacaklar herhalde, fular yerine. Filan falan... Neyse, burası Beyaz Türklere ait, onlara yönelik bir sayfa (!) biz klasik müzik, tiyatro, heykel derdindeyiz!

Biz bu sayfalarda sanatçıların sesi olmak istedik. Ürettikleri resimleri, heykelleri, oyunları, filmleri, müzikleri, sizlere duyurmak, haberlerini, izlenimlerini yazmaya gayret ettik. Çok azız, yettik mi, yetemedik, ama gayret ettik. Sizleri ajandalardan haberdar etmek, izlemenize yardımcı olmak istedik. Gidemiyorsanız, ulaşamıyorsanız olan bitenden haberiniz olsun istedik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yeni yılda da sayfamızın, işimizin başında, sanatın, kültürün peşindeyiz. O çok zor günlerde bile yaptık, önümüzdeki zor günlerde yine yapmaya devam edeceğiz. Kültür sanata ulaşmak herkesin hakkı, gidemese de göremese de haberdar olma hakkı! Yeni yılda, sanat kültür hep yanımızda olacak, küçük ekibimiz ve dostlarımızla sanatçılar ve sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun, sanatsız kültürsüz kalmayın!