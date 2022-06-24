Sanatseverler 'Deniz Seviyesinde Tiyatro' keyfini bu yıl Ayvalık’ta yaşayacak
İlk iki senesinde Datça’da düzenlenen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’ne bu yıl Ege’nin ünlü kenti Ayvalık ev sahipliği yapacak.
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, ağırladığı birbirinden özel isimlerle tiyatro severler için adeta yazı karşılama şölenine dönüşecek.
Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi her biri oyunculuğu ile takdir toplayan özel isimler festivalde sahne almak üzere yola çıktılar.
Ayvalık’taki sanatseverleri tiyatro oyunlarına, söyleşilere ve birbirinden özel etkinliklere doyurmaya hazırlanan festival, aynı zamanda her gün doyumsuz müzik ziyafetleri ile sanat keyfini zirveye çıkaracak.
Oğuzhan Uğur, Kalben, Mirkelam ve Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, uzun ve yorucu bir pandemi döneminde çıkan sanatseverlerin özlemini giderecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 23-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı.
Festival kapsamında; çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik ayrı ayrı hazırlanmış olan, özel etkinlikler, söyleşilerde ünlü isimler seyirciyle buluşacak. Dolu dolu bir program Ayvalık’ta sanatseverleri bekliyor.
23-26 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan festival; düzenlenecek konserlerle de binlerce kişiye ulaşacak.
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