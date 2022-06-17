Didim Amfi Tiyatro’yu Kılıçdaroğlu açacak
Didim Amfi Tiyatro’nun açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 23 Haziran'da yapılacak yapılacak.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Didim Amfi Tiyatro’nun açılış tarihi belli oldu. Projenin açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 23 Haziran Perşembe günü yapılacak. Didim 2. Koy’da yükselen ve içerisinde 3 bin 500 kişilik etkinlik alanının yanı sıra restoran, otopark ve birçok aktivite olacak.
SEÇİM VAADİ
Açılışa herkesi davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Bir projemizde daha sona gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Uzun uğraşlarımız sonucu tamamladığımız Didim Amfi Tiyatro’yu CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılacağı bir tören ile açacağız. Bu görkemli açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
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