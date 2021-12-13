Sanatta bu hafta

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

MİLATTAN SONRA 4 MİLYAR



Anna Laudel, sanatçı Emin Mete Erdoğan’ın “Milattan Sonra 4 Milyar” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Heykel, resim ve rölyef işleri dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş bir seçkiyi bir araya getiren sergi, ismiyle geçmişten bahsedildiği hissi uyandırsa da aslında bugüne odaklanıyor.

Kendine sorduğu “Kişisel miladımı nereden başlatmalıyım?” sorusuyla serginin temelini atan Erdoğan, 3 Şubat’a kadar devam edecek sergideki işleriyle izleyicileri bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

‘EVET CANLI, HAYIR DEĞİL’ PEKİ HANGİSİ?

Sanatçı Merve Morkoç’un “Evet canlı, Hayır değil” adlı kişisel sergisi Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda ziyaretçilerle buluştu. Sanatçının beşinci kişisel sergisi, UP Art Project’in ise ilk sergi projesi olan “Evet canlı, Hayır değil.”, Morkoç’un resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, video ve performansı içeren çok disiplinli üretim sürecini anlatıyor.

Sergi, 15 Ocak’a kadar salıdan cumartesiye 11.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Morkoç, Annem Bir Kovboy İken I, Tuval üzerine yağlıboya Oil on canvas, 200 x 150 cm. Ayrıca Morkoç, çok disiplinli üretiminde, heykel ve enstalasyon hazırlıklarına ileri-dönüşümü ve malzeme deneylerini de aktaracak.

5 FARKLI KISA ÖZGÜN DANS...

“Yeni Hayat”ın çağdaş ve modern dans yarın saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Dansın, özellikle fiziksel ve beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtan performansı beş farklı kısa özgün koreografiden oluşuyor. Gösteride Canberk Yıldız’ın “PARTİ”, Alper Marangoz’un “KOZ”, Huri Murphy’nin “NEVA”, Ferhat Güneş’in “HEP” ve Chiara Giorda’nın “SÖZ” adlı yepyeni koreografileri izlenebilecek. MDTist sinerjisini, birlik ve beraberliğini betimleyen proje; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. Müzik Onur Seçki’ye, sahne tasarımı Mdtist ve Serdar Kalmaz’a, kostüm uyarlama Mdtist’e ve ışık tasarımı Taner Aydın’a ait.

BİR AVAZDA ÜÇ KADIN...

Tatbikat Sahnesi’nin oyunu “Küvetteki Gelinler” Fişekhane Ana Sahne’de 15 Aralık’ta saat 20.30’da sahnelenecek.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği oyunda, Hazal Türesan, Selin Zafertepe Naz Göktan rol alıyor.

Üç kadının, aynı adam tarafından kandırılıp, dolandırılıp, yalnızlaştırılıp, sahte sözlerle sevilip ardından bulunmalarının, bavulda mı, çöpte mi, küvette mi bittiğinin hikayesi.

Oyunda 16 yaş sınırı bulunuyor.

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ MUĞLA’DA

Bulutsuzluk Özlemi, 15 Aralık’ta saat 20.30’da Muğla, Mabolla Saloon Sahnesi’nde konser verecek. Topluluk sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

