Sanatta bu hafta

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

"HİÇBİR YERDEN BAKIŞ"

Labirent Sanat, 22 Ocak’a kadar “Hiçbir Yerden Bakış” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. İsmini düşünür Thomas Nagel’in aynı isimli kitabından ilhamla alan sergi; Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Reşat Bayraktar ve Serhat Akavcı’nın farklı bakış açıları ve yöntemlerle ürettikleri işlerini bir araya getiriyor.

“Hiçbir Yerden Bakış”, dünyayı bütün olarak kavrama ve anlamlandırma sürecimizi biçimlendiren, genişletilmiş bir bilinç oluşturmamıza olanak sağlayan, öznel ve nesnel bakış açılarının düşünsel sürece katkılarını; benzer dönemlerde, aynı formasyondan geçmiş, farklı bakış açılarıyla üreten dört sanatçının işleri üzerinden okunabileceği bir geçiş alanı yaratmayı amaçlıyor.

"HASTALIK HASTASI" HARBİYE’DE

“Hastalık Hastası”, Klasik Fransız Tiyatrosu’nun kurucularından Moliere’in (1622-1673) yazdığı son oyundur. İlk kez 1673 yılında sahnelenen oyunda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir.

Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Elif Verit, Ersin Sanver, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor. Oyun, 29, 30 Aralık tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır.

Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar.

Aşk gülücüklerinin sahtesini, gerçeğinden ayırmak zordur.

YENİ YIL KONSERİ

Anthony Strong (vokal ve piyano) CRR Caz Orkestrası ile 29 Aralık saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek.

Yeni Yıl Konseri’nin şefliğini Nail Yavuzoğlu üstleniyor.

İngiltere’nin üç büyük müzik okulunda başlayan Anthony Strong, kariyerinde önce klasik müzik eğitimi görmüş, sonra caz piyanosuna dönmüş. Oscar Peterson ve Bill Evans takıntısının yanına Frank Sinatra, Mel Torme ve Nat King Cole da eklenince, doğal olarak piyanosunun yanına sesini de eklemiş.

AKTÖR OLMA HAYALLERİ...

Donald Churchill’in yazdığı ve Füsun Günersel’in dilimize çevirdiği “Hoşgeldin Boyacı” yarın saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek. Oyunda, Berna Laçin, Erdal Özyağcılar ve Gözde Çetiner rol alıyor. Oyunun konusu kısaca şöyle: Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane’dir.

