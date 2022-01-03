Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
YENİYE YÜKSELİŞ
MERKUR Galeri, ressam Burcu Perçin’in on birinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 25 Aralık’ta kapılarını açan “Yeniye Yükseliş” adlı sergi 5 Mart’a kadar MERKUR’un yeni adresi Polat Piyalepaşa’da ziyaret edilebilecek. Perçin, “Yeniye Yükseliş” sergisinde, yenilenen doğanın içinde, yükselişe geçen yaşamları antik dünya üzerinden kurguluyor.
Sanatçının insanın doğa üstündeki eski ve yeni inşa formlarını buluşturduğu serginin odak noktası; antik heykellerin doğanın içinde yeniden yapılanması ve doğayla bütünleşerek oluşturduğu etki. Farklı disiplinlerin bir arada görülebildiği sergisinde Perçin, düşsel ve gerçek imgeleri bir arada kullanarak antik bedenleri yeniden yorumluyor.
MOZART'IN HİKÂYESİ...
Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'ni anlatan hikâyesi "Amadeus" 8 Ocak'ta saat 20.30 Zorlu PSM'de sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment işbirliği ile tiyatroseverlerle buluşuyor. Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sahnede.
FATİH ERKOÇ UNİQ HALL’DA
Fatih Erkoç, Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband ile 6 Ocak’ta saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da konser verecek. Amerikan caz müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konserde Fatih Erkoç’a, caz vokali Selen Beytekin eşlik edecek.
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