Sanatta bu hafta

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

ANSELM REYLE’DEN ÜLKEMİZDE İLK KİŞİSEL SERGİ

Dirimart, sanatçı Anselm Reyle’nin İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 Ocak’ta kapılarını açacak serginin başlığı “HEAVY” ağır materyale işaret ederken sergideki işler büyük seramik nesneler, kaba çuval bezi üzerine soyut resimler ve torna atığı parçalar misali kıvrık metal şeritlerin öbeklendiği, renkli neon ışıklarla parlak bir gösteri sunan Scrap Metal serisinden (2019) İsimsiz resimlerden oluşuyor.

Sanatçının işlerini bir araya getirip onların eskiden yeniye geçirdikleri evrimi gözeterek birbirleriyle konuştukları noktaların altını çizen sergide, sanatçının yeni resimlerinden bir seçkinin yanı sıra bir grup yeni seramik işi de yer alıyor.

Sergiyi 20 Şubat’a kadar görülebilir.

KENAN DOĞULU’DAN CAZ KONSERİ

Müzisyen Kenan Doğulu, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet Ikiz’in bir araya geldiği İş Sanat’a özel konser 28 Ocak’ta saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da yapılacak. Bu özel buluşmada Türk pop müziğine sayısız eser kazandıran Kenan Doğulu’nun “Pamuk”, “Ex Aşkım” gibi şarkıları caz trio olarak yorumlanacak. Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri “Lahza” albümünde yer alan parçalar da Kenan Doğulu ile birlikte seslendirilecek.

Türk müziğinin makamsal yapısını, caz ve elektronik ile harmanlayarak doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz, Kenan Doğulu ile ilk kez aynı sahnede seyircisi ile buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER



İKSV Alt Kat 24 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında Paribu’nun desteğiyle 6-12 yaş grubu için yarıyıl tatiline özel çevrimiçi etkinlikler gerçekleştiriyor. Çevrimiçi atölye programı, çocukların yarıyıl tatilinde uzmanlar eşliğinde kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Maske yapım, müzik, mimari, haritalama ve gazete kültürüne odaklanan programda, sanatın farklı alanlarından beslenen beş yeni çevrimiçi içerikle toplam 10 atölye yer alıyor.

24 Ocak- 4 Şubat arasında hafta içi her gün gerçekleştirilecek ücretsiz programa katılım için rezervasyon gerekiyor. https://rezervasyon.iksv.org/altkat internet adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

İKSV Alt Kat Yarıyıl Tatil Çevrimiçi Etkinlik Programı

“Fidias’ın Hayali” mimari tasarım atölyesi (6-8 yaş):

24 Ocak Pazartesi, Saat 11.00 // 1 Şubat Salı, Saat 11.00

“Medusa’nın Gizemi” maske yapım atölyesi (6-8 yaş):

25 Ocak Salı, Saat 11.00 // 3 Şubat Perşembe, Saat 11.00

“İstanbul’un Efsanevi Yaratıkları” haritalama atölyesi (9-12 yaş):

26 Ocak Çarşamba, Saat 14.00 // 31 Ocak Pazartesi, Saat 14.00

“Çocukların Şehir Postası” gazete atölyesi (9-12 yaş):

27 Ocak Perşembe, Saat 14.00 // 2 Şubat Çarşamba, Saat 14.00

“Zephyros’un Melodik Rüzgârları” müzik atölyesi (6-8 yaş ve 9-12 yaş):

6-8 yaş için 28 Ocak Cuma, Saat 11.00

9-12 yaş için 4 Şubat Cuma, Saat 14.00

"ŞEN MAKAS" ISPARTA’DA

Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Paul Pörtner’ın yazdığı “Şen Makas” tiyatro oyunu izleyiciyle buluşuyor. Oyun, saat 20.00’de Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi M.Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunun sosyal medya kullanımının yoğunlaştırıldığı yeni versiyonunu Nedim Saban yönetiyor.

Oyunda, Melek Baykal, Bülent Seyran, jess Molho, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Cem Güler rol alıyor.

"ÇİNGENELER ZAMANI MÜZİKALİ"

Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun prodüksiyonunu üstlendiği “Çingeneler Zamanı Müzikali” 28 Ocak’ta 20.30 İzmir AKM Adnan Saygun Salonu’nda sahnelenecek.

Andrea Primavera’nın sahneye uyarladığı müzikali yönetmenliğini Vural Bingöl üstleniyor. Kızını kaybetmiş iki torununa hayatını adamış bir büyükanne ve başından bela eksik olmayan oğluyla yaşayan bir annedir Hatica… Tüm saflığıyla âşık olan ancak büyükannesinin kararıyla kardeşi için yollara düşen, zengin olmak hayaliyle kalbindeki beyazı siyaha çeviren bir torun olan Perhan ve hayallerindeki Hollywood’a ulaşmak isterken sahip olduğu saf aşkı kaybeden genç bir çingene kız olan Azra’nın hikâyesi...