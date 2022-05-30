Sanatta bu hafta

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

ŞEVVAL SAM ZORLU PSM'DE

Şevval Sam, sevilen şarkılarıyla bugün saat 20.30'da Zorlu PSM'de konser verecek. Sam, Ander Sevdaluk ve Nar Tanem gibi milyonlarca kez dinlenmiş şarkılarının yanı sıra bu özel konser için hazırlanan sürprizlerle hayranlarına özel bir seçki sunacak.

FİLMSEVERLERE...

Film izleme platformu MUBI’nin haziran programı açıklandı Seçkinin öne çıkan filmleri arasında bu hafta:

1 Haziran Hizmetçi (Hanyo, 1960).

2 Haziran Cameron Post’a Ters Terapi (The Miseducation of Cameron Post, 2018).

3 Haziran Hatıra Kutusu (Memory Box, 2021).

4 Haziran Soygun (Good Time, 2017).

5 Haziran Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir (2011).

TURNEDE '12. GECE'...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın İstanbul içi turneleri kapsamında bugün saat 20.30'da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Mehmet Avdan, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Özge Özder, Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutumluer, Tolga Yeter rol alıyor.