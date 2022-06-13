Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
Lorenzo Mariotti’nin ‘Deniz ve Ötesi’
Rahmi M. Koç Müzesi, İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin “Deniz ve Ötesi” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Mimariden manzaraya, natürmorttan portreye kadar geniş yelpazede üretim yapan sanatçının sergisinde 33 yağlı boya eser ziyaretçilerle buluşuyor.
Denizcilik konusundaki uzmanlığını İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait eğitim gemisi Amerigo Vespucci’de bölüm başkanı olarak görev yaptığı yıllarda edinen Mariotti’nin eserlerinde tarihi fırkateynler, gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor.
Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri ücretsiz
Institut Français Türkiye İstanbul ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde, 17-19 Haziran tarihleri arasında Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri düzenlenecek. SRII, BIAA, NIT, CNRS, MMSHM, AKMED, DAI, ANAMED, AB Türkiye Delegasyonu, INRAP ve Arkeologlar Derneği ile ortak olarak düzenlenen Türk Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler, sergiler ve atölyeler yapıldı. İstanbul Fransız Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe girişler ücretsiz.
İş çıkışı konserleri
İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı” konserleri kapsamında;
17 Haziran’da “Cuma İş Çıkışı”nda İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.
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