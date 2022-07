Sanatta bu hafta

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

‘MÜZEDE YAZ OKULU’

Ankara’daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 7-13 yaş grubu çocuklar için farklı tarihlerde “Müzede Yaz Okulu” başlıklı bir program düzenliyor. İlki 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen dört günlük eğlenceli ve öğretici yaz programında çeşitli oyunlar ve atölyelerin yanı sıra müze turları yer alıyor.

İlk gün tanışma oyunlarıyla başlayan yaz okulu programında “Arkeolojik kazı atölyesi ve envanter yazma”, “Kâğıt rölyef atölyesi”, “renklenen çömlekler”, “özgür resim çalışması” ve “kilden hayvan figürleri” gibi farklı disiplinlerde yaratıcılığı geliştirmeye yardımı olan çalışmalar sunulacak.

KORELİ SANATÇILAR İSTANBUL’DA

Dirimart‘ın Gallery Dado işbirliğiyle hayata geçirdiği “Park Chul | Jeong Hyun-Sook” sergisi 6 Temmuz’da kapılarını açacak. 1994’ten günümüze Kore çağdaş sanat dünyasına aktif olarak katkıda bulunan Dado, İstanbul’da ilk defa sergilenmek üzere portföyünden Kore’nin iki önde gelen sanatçısını önerdi. Dirimart’ın Seul’le kültürel bir değiş tokuş başlatma girişimlerinin ilk adımı olan sergide iki sanatçının yakın tarihli işlerinden bir seçki izleyiciyle buluşacak.

MUBI’DE HAFTANIN FİLMLERİ

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, temmuz programında başta Cannes ve Berlin Film Festivali olmak üzere, katıldıkları festivallerde izleyici ve eleştirmenlerin beğenisini kazanan özel bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

BU HAFTA:

4 Temmuz: Saltanatın Mezarlığı (Rak Ti Khon Kaen, 2015)

5 Temmuz: Tapınak (2019)

6 Temmuz: Aquarius (2016)

7 Temmuz: Kızım ve Ben (La Ciociara, 1960)

8 Temmuz: Bir MUBI Sunumu: This Much I Know to Be True (2022)

9 Temmuz: Yeni Baştan (La Belle Époque, 2019)

10 Temmuz: Sil Baştan (Coup de Torchon, 1981)

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDE BUGÜN

İstanbul Caz Festivali’nde bugün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın Nişantaşı girişindeki Habitat Parkı bugün, New Orleans’ın kültürüne kapılarını açıyor. Parklarda Caz’ın bu yılki yıldız konuklarından Tuba Skinny, sokak müzisyenlerinden oluşuyor. New Orleans halkının hüznüne, eğlencesine ve ruhuna tercüman olan topluluk, coşkulu sahneleriyle biliniyor. Tuba Skinny öncesinde bir Genç Caz+ topluluğunun yanı sıra İstanbul Caz Festivali’nin BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ile beş yıldır yürüttüğü, diyalog ve kültürel çeşitliliğin iyileştirici gücüne olan ortak inanca dayanan işbirliğiyle Kolektif İstanbul & Friends’i izleyebileceğiz. Farklı seslere kucak açarak herkesi hareketlendirecek bu konserde Kolektif İstanbul’a üç göçmen müzisyen eşlik edecek: bas gitarda Mbala Ekada (Kongo), zarb ve setarda Bardia Hafizi (İran) ve akordiyonda Wassim Mataoui (Cezayir). Unutmayın, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Caz Festivali kapsamındaki tüm Parklarda Caz’lar ücretsiz. (Program: 18.45 Siftha, 19.45 Kolektif İstanbul and Friends 21.15 Tuba Skinny)