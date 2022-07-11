Sanatta bu hafta

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Kristóf Baráti CRR’de

Ünlü kemancı Kristóf Baráti, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte 14 Temmuz’da saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Konserin ikinci yarısında Mussogrsky’nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri seslendirilirken Atakan Kızıltan’ın yapay zekâ algoritmalarıyla hazırladığı görsel şov izleyiciyle buluşacak.

Ayvalık’ta açık hava film geceleri

Açık Hava Film Geceleri, 8 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi’nin yeni binasının bahçesinde düzenlenecek. Film Geceleri, Venedik, Cannes, Sundance ve Berlin’in de aralarında olduğu önemli festivallerden ödülle dönen; Oscar ve Altın Küre ödüllerinde adlarını duyuran filmleri izleyiciyle buluşturacak.

Prömiyerini Cannes’da yapan ve bu yıl İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale kazanan Gaspar Noé imzalı “Vortex”, oyuncu Maggie Gyllenhaal’un ilk yönetmenlik denemesi “Karanlık Kız / Lost Daughter”, Eskil Vogt’un yazıp yönettiği ikinci film “Masumlar / The Innocents” ve dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve Pénelope Cruz’a Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandıran Pedro Almodóvar imzalı “Paralel Anneler / Parallel Mothers” izleyiciyle buluşacak.

15 Temmuz Cuma saat 23.00’te Oscar’larda En İyi Uluslararası Film, En İyi Belgesel ve En İyi Animasyon dallarında adaylığı bulunan Jonas Poher Rasmussen’in yönettiği “Kaçış / Flee” filmi gösterileceği film gecelerinde 16 Temmuz Cumartesi, Joaquin Phoenix ve çocuk oyuncu Woody Norman’ın başrollerini paylaştığı yol filmi “Yaşamaya Bak / C’mon C’mon” izleyiciyle buluşacak. Açık Hava Film Günleri, yapay zekânın hayatımızın içine iyice nüfuz ettiği bir gelecekte geçen “Yang’dan Sonra / After Yang” ile 17 Temmuz Pazar akşamı sona erecek.

Melike Şahin şarkılarıyla Çeşme’de

Melike Şahin, 13 Temmuz'da saat 21.15'te Atlantis Yapım organizasyonuyla Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Açılış ‘7 TENOR’ konseriyle...

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı, 16 Temmuz’da saat 21.00’de Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek “7 Tenor” konseri ile yapılacak.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı yedi tenor aynı anda sahnede olacak. Verdi, Puccini, Lehar, Amirov, Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen ünlü opera eserlerinden aryaların yanı sıra şarkıların, türkülerin ve napolitenlerin de yer alacağı konserin Orkestra Şefi Zdravko Lazarov.

Tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk açık hava konserinde seyirci ile buluşacak.