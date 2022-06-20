Sanatta bu hafta

20 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA

29. İstanbul Caz Festivali, caz ve güncel müzik dünyasının en sevilen isimleriyle dolu bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 25 Haziran’da saat 18.00’de, Sanatçılar Parkı, Beşiktaş, Botticelli Baby konser verecek. konser öncesinde ise Yağmur Sena sahnede olacak. İstanbul Caz Festivali, kapsamındaki tüm Parklarda Caz’lar ücretsiz. Botticelli Baby, 26 Haziran’da ise Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 17.45’te sevenleriyle buluşacak.

MONAGHAN’IN 20’DEN FAZLA ESERİ KALYON KÜLTÜR’DE

Amerikalı sanatçı Jonathan Monaghan’ın Kalyon Kültür’de açtığı bugüne kadarki en kapsamlı kişisel sergisi “ŞAŞAA” ziyaretçilerini ağırlıyor. Küratörlüğünü Ceren ve Irmak Arkman’ın üstlendiği sergi; baskı, heykel ve animasyon teknikleri dahil olmak üzere pek çok farklı medyumla işler üreten, aynı zamanda NFT ve dijital sanatın erken dönem uygulayıcıları arasında yer alan sanatçının 20’yi aşkın eserini bir araya getiriyor. “ŞAŞAA” sergisi 27 Ağustos tarihine kadar Nişantaşı Taş Konak Kalyon Kültür binasında ücretsiz gezilebilir.

DENİZ SEVİYESİNDE TİYATRO FESTİVALİ’NE GERİ SAYIM

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali 23-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlk iki senesi Datça’da düzenlenen festivalin yeni adresi Ayvalık! Tiyatro, müzik, film ve kültür yönetimi gibi birçok farklı disiplinden profesyonellerin bir araya gelmesinden oluşan festivalde, tiyatro oyunlarının yanı sıra konser; panayır alanında fuayeler, söyleşiler, atölyeler ve birbirinden eğlenceli etkinlikler; çocuk oyunları, çocuk atölyeleri de yer alacak. Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nin programı açıklanmaya başladı. Zorlu PSM yapımı “Şehirde Kimse Yokken”, Germinal Tiyatro’nun “Doğal Afet”, Semaver Kumpanya’nın “Kuşlar”, DasDas’ın “Vahşet Tanrısı”, BahçeGalata’nın “Nora 2” oyunu festivalde yer alacak.

(Nilperi Şahinkaya tek kişilik performansıyla festivalde yer alacak.)

Tiyatro oyunlarının sonrasında, her akşam festival alanında yer alan müzik sahnesinde bir konser katılımcıları bekliyor. 25 Haziran günü Mirkelam konser verecek.