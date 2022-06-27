Sanatta bu hafta

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

ZÜRİH BALESİ’NDEN ANNA KARENİNA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Zorlu PSM, İKSV’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında, Palo Alto Networks sponsorluğunda, günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisini İstanbul’a getiriyor.

Anna Karenina, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra havayolu partneri Türk Hava Yolları’nın desteğiyle ve Pro-Helvetia’nın işbirliğiyle 27 Haziran Pazartesi ve 28 Haziran Salı akşamları saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

ANKARA’DA AÇIK HAVADA FİLM...

Açık havada film gösterimleri Ankara CerModern’de 28 Haziran’da Oscarlı film, 2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film seçilen Japon filmi “Drive My Car” sinemaseverlerle buluşacak. Cannes’da En İyi Senaryo ödülüne layık görülen film, oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku’nun, karısı Fukaku’nun ortadan kaybolmasının üstünden iki yıl geçtikten sonra bir tiyatro festivalinde üstlendiği yönetmenlik görevi için Hiroşima’ya gidişi ve orada festivalin ona atadığı şoför Misaki ile tanışmasının hikâyesi anlatılıyor. Haruki Murakami’nin kısa öyküsünden uyarlanan filmin gösterimi saat 20.30’da başlayacak.



BODRUM SANAT FUARI BAŞLIYOR



2. Bodrum Sanat Fuarı sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. DEMOS Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) 28 Haziran’da VIP açılış ile kapılarını açacak.

Bodrum Art Fair (BAF), yaklaşık 40 galeri ve yurtiçi/yurtdışından 300 sanatçı ile koleksiyonerler ve sanatseverleri Herodot Kültür Merkezi’nde ağırlayacak. Ziyaretçileri iki edisyonda bir araya getirmeyi hedefleyen BAF’ın ilk edisyonu 29 Haziran - 3 Temmuz, ikinci edisyonu ise 23 Ağustos - 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Bodrum Sanat Fuarı’na Gülten İmamoğlu, Alaz Sağlam, Adnan Doğan, Adviye Bal, Meryem Selçuk, Serena Tiana Conway, Tamer Şahinoğlu, Safranda, Roye Dagher eserleriyle dahil olurken katılımcı galeriler arasında; Balaban Sanat Galerisi, Binyilart, Doruk Sanat Galerisi, Nidra Art, Tunca Sanat, Galeri Binyıl, Doruk Art Project, Guga Contemporary gibi çok sayıda galeri yer alıyor.

ASSOS CAZ MAZ



Assos Caz Maz’ın birinci senesi için kapılarının açılmasına sayılı gün kaldı. 1 -2 Temmuz’da Kozluyalı’da 247 organizasyonuyla gerçekleşecek Assos Caz Maz, katılımcılara iyi ve çeşitli müzik, ve diğer yan etkinlikleriyle müzikseverlerle buluşacak.

Güneş Özgeç, besteci ve söz yazarı İdil Meşe’ye eşlik edecek olan multi-instrümantalist Jesper Poelke ve ülkemizin cesur caz gitaristlerinden Bilal Kahraman ilk günün konukları olacak.

Festivalin ikinci gününde ise vokal, çello ve gitardan oluşan Asena Akan Contempo, kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Deniz Taşar ve piyanist Adem Gülşen, farklı tarzları bir arada barındıran vokaliyle dikkat çeken Özge Ürer ve setin başında Reggae üstadı C Fyah sahnede olacak.