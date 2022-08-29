Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
Zorlu’da yeni dönem eğitim
Zorlu PSM, tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere hayata geçirdiği PSM Atölye’nin ikinci dönemini başlatıyor. PSM Atölye’nin yeni dönemine 24 Ağustos-25 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.
“Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olarak 3 farklı
bölümde eğitimlerin yer aldığı
PSM Atölye’ye 18-30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarlar katılabiliyor.
100. yıla özel konser
İDSO (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) Kurtuluş
Savaşı’nın 100. yılında, 30 Ağustos’ta saat
21.15’te Zafer Bayramı’nda Taksim AKM giriş açık
sahne önünde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile
MFÖ’nün katılacağı bir program hazırladı. Ücretsiz
olarak gerçekleşecek konser, Şef Hasan Niyazi
Tura yönetiminde yapılacak.
(Konseri şef Hasan Niyazi Tura yönetecek.)
Enter Art Fair’de Türkiye’den 2 galeri
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Enter Art Fair bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Fuara Türkiye’den Versus Art Project ve Ferda Art Platform katılıyor. İskandinavya’nın en büyük uluslararası sanat fuarı olan Enter Art Fair bu yıl 4. kez düzenleniyor.
Fuar bu yıl, 23 farklı ülkeden 78 galeri ile 350’den fazla sanatçıya ev sahipliği yapıyor.
(Çağla Ulusoy’un yapıtı.)
Ferda Art Platform, fuarın “Genç
Galeri Bölümü”nde
yer alıyor. Fuara
bünyesindeki sanatçıları Gizem
Çeşmeci ve Hüseyin Aksoy ile katılım sağlıyor. Versus Art Project ise
fuarın ilk yılından bu yana
Enter Art Fair’e katılıyor.
Galeri, bu yıl temsil ettiği
sanatçılardan Ömer Pekin,
Çağla Ulusoy ve SABO’nun
eserlerinden oluşan bir seçki ile fuarda yer alıyor.
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