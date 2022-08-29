Sanatta bu hafta

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Zorlu’da yeni dönem eğitim

Zorlu PSM, tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere hayata geçirdiği PSM Atölye’nin ikinci dönemini başlatıyor. PSM Atölye’nin yeni dönemine 24 Ağustos-25 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

“Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olarak 3 farklı bölümde eğitimlerin yer aldığı PSM Atölye’ye 18-30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarlar katılabiliyor.



100. yıla özel konser



İDSO (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında, 30 Ağustos’ta saat 21.15’te Zafer Bayramı’nda Taksim AKM giriş açık sahne önünde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile MFÖ’nün katılacağı bir program hazırladı. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konser, Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde yapılacak.



(Konseri şef Hasan Niyazi Tura yönetecek.)



Enter Art Fair’de Türkiye’den 2 galeri



Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Enter Art Fair bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Fuara Türkiye’den Versus Art Project ve Ferda Art Platform katılıyor. İskandinavya’nın en büyük uluslararası sanat fuarı olan Enter Art Fair bu yıl 4. kez düzenleniyor.

Fuar bu yıl, 23 farklı ülkeden 78 galeri ile 350’den fazla sanatçıya ev sahipliği yapıyor.

(Çağla Ulusoy’un yapıtı.)



Ferda Art Platform, fuarın “Genç Galeri Bölümü”nde yer alıyor. Fuara bünyesindeki sanatçıları Gizem Çeşmeci ve Hüseyin Aksoy ile katılım sağlıyor. Versus Art Project ise fuarın ilk yılından bu yana Enter Art Fair’e katılıyor. Galeri, bu yıl temsil ettiği sanatçılardan Ömer Pekin, Çağla Ulusoy ve SABO’nun eserlerinden oluşan bir seçki ile fuarda yer alıyor.

