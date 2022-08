Sanatta bu hafta

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

MUBI Ağustos’ta bu hafta

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, ağustos ayı programını açıkladı. Ağustosta platformda izlenebilecek filmler arasında, Jonas Carpignano’nun bir mafya ailesinin etrafında İtalya’nın mikrokozmosunu çıkardığı sarsıcı büyüme öyküsü “Chiara”, Taylandlı Apichatpong Weerasethakul’un Cannes’da jüri ödülü kazanan ve Tilda Swinton’ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan filmi “Memoria” ve Stephen Karam’ın Pulitzer adayı tiyatro oyunundan bizzat uyarladığı A24 yapımı “İnsanlar” dikkat çekiyor.

- 1 Ağustos Trances (1981)

- 2 Ağustos Avukat (Michael Clayton, 2007)

- 3 Ağustos Asfaltın Altında Dereler Var! (2019)

- 4 Ağustos Bir Liderin Çocukluğu (The Childhood of a Leader, 2015)

- 5 Ağustos Memoria (2021)

- 6 Ağustos One More Time With Feeling (2016)

- 7 Ağustos Hayatboyu (2013)

"Bodrumania"

Anna Laudel Bodrum, 5 Ağustos – 23 Eylül tarihleri arasında sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun “Bodrumania” başlıklı kişisel sergisini ZAİ Yaşam’da ziyaretçilerle buluşturacak. Büyük ölçekli cam heykeller, Post-It ve neon gibi malzemeler ile çalışan Özmenoğlu, “Bodrumania” sergisinde Bodrum’un mavi denizi, begonvillerinin pembesi, beyaz evleri, doğa harikası koyları, gün batımları ve mehtapları gibi özel manzaralarından ilham alıyor. Bodrum’un bu doğal güzelliklerinin orada yaşamadan anlaşılamayacağını düşünen sanatçı, aynı zamanda yarımadanın bizlere sunduğu bakir koylarından, bilindik restoranlarındaki lezzetlere uzanan kendine has özelliklerini de hatırlatıyor.

Özmenoğlu sergide Bodrum’un kendine has üç sembolüne yoğunlaşıyor: Denizinin mavisini, begonvilinin pembesini ve evlerinin beyazı… Bu üç sembolü ele alan sanatçı, Halikarnas Balıkçısı ve Zeki Müren gibi önemli sanatçıların ilham noktası olan, hakkında şiirler yazılan, şarkılar bestelenen Bodrum’un kendine özgü güzelliklerini eserlerine taşıyor. Ziyaretçileri, bölgenin içinde yaşarken gözden kaçan büyüleyiciliğini hatırlamaya davet ediyor.