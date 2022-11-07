Sanatta bu hafta

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Tiyatro festivali...

26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında; bugün saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği ve oynadığı “Habanera Makamı” izleyiciyle buluşturuyor. Tiyatro ve operayı buluşturan oyunda, Çiğdem Erken Kuartet de yer alıyor.

Festivale Özel

8 Kasım Salı ve 9 Kasım Çarşamba, saat 20.00’de Süreyya Operası’nda Selçuk Yöntem’in yönetmenliğinde “İlyada” sahnede olacak.

İzleyicileri 1500 yıl önceye, Truva Savaşı’nın tam ortasına götürüyor. Alessandro Baricco’nun çağdaş bir yaklaşımla yeniden kaleme alarak insancıllığını ön plana çıkardığı İlyada Selçuk Yöntem’in yorumuyla hayat bulurken Fazıl Say’ın kendi bestelerinden bu performansa özel derlediği seçkiyi piyanist Ece Dağıstan Say yorumluyor. Bu müzikli okumaya sahnede kum sanatçısı Veysel Çelikdemir de eşlik ediyor.

Sahnede ‘Veba’

Nobel Ödüllü yazar Albert Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı “Veba”da, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Oyun, 9-12 Kasım, 30 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında saat 20.30’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor. Neil Bartlett’in uyarladığı Mehmet Ergen’in çevirip yönettiği oyunda Cafer Alpsolay, Emrah Can Yaylı, Ergun Üğlü, İrem Arslan, Özgür Dereli rol alıyor.

Kayseri’de Karsu şarkıları

Karsu, yeni şarkılarıyla 8 Kasım’da saat 20.30’da Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

"Çingeneler Zamanı Müzikali"

“Çingeneler Zamanı Müzikali” yarın saat 20.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Müzikalin yönetmenliğini Vural Bingöl üstleniyor. Sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören, 1988 yılında Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun prodüksiyonunu üstlendiği “Çingeler Zamanı Müzikali” tekrar sahnede seyircisiyle buluşuyor.

Komedi Festivali’ne geri sayım...

BKM Organizasyonu ile bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivale özel hazırlanan projelerin yanı sıra, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere toplam 220’den fazla etkinlik seyirci ile buluşacak. Festival, İngiltere’nin önde gelen kulüplerinde sahne alan ve cinsiyet, veganizim, maskülenlik konularındaki sarkastik espri anlayışıyla dikkat çeken Joe Sutherland’in gösterisiyle başlayacak. 12 Kasım’da BKM Mutfak Kadıköy’den “Russian Stand Up Comedy Show” gerçekleşecek. Denis Smirnov’un headliner olacağı gösteride, 6 Rus komedyen Türk seyircisinin karşısına çıkacak. Rus komedyen Smirnov, 4 Aralık’ta da “Denis Smirnov-Russian Stand Up Comedy Show” gösterisiyle BKM Mutfak Çarşı’da sahne alacak. İki gösterinin de dili Rusça olacak.