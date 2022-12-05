Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için hazırladık...
Semiha Berksoy’un eserleri Lyon Bienali’nde
Türkiye’nin uluslararası arenada tanınan ilk opera sanatçısı unvanının sahibi sanatçı Semiha Berksoy’un eserleri 16. Lyon Bienali’nde sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sam Bardaouil ve Till Fellrath küratörlüğünde gerçekleşen bienalin teması kırılganlık ve direnme gücü/dayanıklılık kavramlarına odaklanırken, 16. edisyonun Safar Design Studio tarafından tasarlanan görsel kimliği de “kırılganlığın manifestosu”nu göz önüne seriyor.
31 Aralık’a kadar devam edecek bienaldeki işler Fagor fabrika alanı, Lyon Çağdaş Sanat Müzesi (macLYON), Guimet Müzesi, Lugdunum Müzesi, Gadagne Müzesi, Fourvière Dini Sanat Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi ve Tête d’or Parkı’nın da aralarında yer aldığı şehrin farklı mekânlarına yayılıyor.
Igor Stravinsky’nin ‘Bahar Ayini’
Borusan Sanat, 2022’ye farklı türlerde müzisyenleri bir araya getiren bir konser programıyla veda edecek.
BİFO’nun ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. BİFO, konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetiminde, Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.
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