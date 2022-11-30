Suadiye’deki sanat mekânı Decollage Art Space ilgi gördü

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda açılan sanat mekânlarının adı git gide daha çok duyulur oldu. Bu mekânlar arasında da mart ayında açılan Decollage Art Space, çok kısa sürede öne çıktı. Suadiye’deki mekân, bulunduğu bölgenin hareketliliğine ve potansiyeline çok çabuk uymuş. Hemen hemen haftanın her günü bir veya birden fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyorlar.

Bünyesinde bir katta resim, heykel, seramik, cam atölye çalışmaları oluyor. Diğer katta müzik, dans, tiyatro gibi sanatsal performanslar için donanıma sahip, konserlerin verildiği bir sahnesi bulunuyor, piyanoları da var. Ayrıca bir katında söyleşi, kokteyl, tadım vb. etkinlikleri yapılabiliyor. İkinci katında her zaman bir sergi görülebiliyor. Girişinde de çok şık bir kafe barındırıyor. Kurucusu olan Viktoria Şahin aynı zamanda mekânın da mimarı. Şahin, Decollage Art Space’i disiplinlerarası yaşayan bir sanat alanı olarak şekillendirdiğini söylüyor.

İKİNCİ SERGİ: VAAT ETMEK

Decollage Art Space’te şu an sezonun ikinci sergisi “Promesse (Vaat etmek)” görülebiliyor. Emine Şenses, Melike Kılıç, Ömer Koçağ, Pelin Bayçelebi, Sayat Uşaklıgil ve Yağmur Yılan’ın eserlerinden oluşan karma seçki, Serap Atala sergi danışmanlığı ve koordinatörlüğünde hayata geçti. Sırf bu sergi için üretilmiş eserler de var, daha önce sergilenen eserler de...

Emine Şenses’in uzaktan bakıldığında yağlı boya resim etkisi gösteren kolajları oldukça etkileyici. Yakınına girip her detayı inceleme hissi uyandırıyor. Melike Kılıç’ın çok katmanlı geleneksel “kat’ı” sanatından yola çıkarak yaptığı görsel hikâyeler, Ömer Koçağ’ın Rembrandt ve Goya gibi büyük ustalara çağdaş bir saygı niteliğindeki resimleri, Sayat Uşaklıgil’in zamansız ve mekânsız zıtlıkları, o anda donmuş kalmış gibi görünen nostaljik figürleri, Pelin Bayçelebi’nin doğanın mükemmel dengesinden aldığı ilhamla yaptığı resimler ve Yağmur Yılan’ın kadına ait duyguları dramatik bir yaklaşımla yeni bir gerçeklik yaratarak tuvaline aktarması bizi sanatçıları tanımaya, anlamaya ve araştırmaya davet ediyor.

Adres: Suadiye Mah. Müzeyyen Sok. No:4/1 Kadıköy/İstanbul. Decollage Art Space, Marmaray’ın Suadiye durağına ve Bağdat Caddesi’ne 5 dakika uzaklıkta.