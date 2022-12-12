Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için hazırladık...
Cezanne’ın eserleri Tate Modern’de
Tate Modern, Fransız ressam Paul Cezanne’ın sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Müzedeki Eyal Offer Galleries’te ziyaret edilebilecek olan sergi 12 Mart 2023’e kadar açık olacak. Sergide, 1906’da hayatını kaybeden ressamın tabloları, suluboya eserleri ve çizimleri görülebilecek. Eserler modern yaşamın karmaşası ve belirsizliğini anlamlandırmak için sanatçının kendi kişisel deneyimlerine odaklanıyor. Sanatçının 80’den fazla eserini içeren sergi, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’daki koleksiyonlardan işlere yer veriyor.
Pera Müzesi’nde iki sergiye geri sayım
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi” ve “Zamane İstanbulları” isimli iki yeni sergiyi 22 Aralık itibarıyla sanatseverlerle buluşturacak. Portekizli sanatçı Paula Rego’nun “Hikâyelerin Hikâyesi” sergisi ve İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçıyı bir araya getiren “Zamane İstanbulları” fotoğraf sergisi 30 Nisan tarihine kadar müzede ziyaret edilebilecek. Portekizli Figüratif sanatçı Paula Rego’nun resim sergisi, “Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi” izleyicisine masumiyeti ve deneyimi bir arada sunmayı hedeflerken “Zamane İstanbulları” sergisi ise kentin güncel görsel anlatılarının kayıt altına alındığı fotoğraflar aracılığıyla ziyaretçileri İstanbul’un yakın tarihiyle yüzleştirecek.
Kadınların temsil edilme biçimi konusundaki eserleriyle dikkat çeken Portekizli sanatçı Paula Rego, eserlerinin çoğunda kişisel doğası, kök saldığı sosyopolitik bağlam, baskı, otorite ve kurumsal şiddet gibi temalara yoğunlaşıyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği sergide, sanatçının yağlıboya, pastel, karakalem ve akrilik resimleriyle yerleştirmeleri yer alıyor. Sergi, Rego’nun hem kişisel hem de toplumsal mücadeleyi odağına alan 1960’lı yıllara ait erken dönem işlerini, 1990’larda ürettiği tek figürlerden oluşan, güçlü anlatımlara sahip büyük boy resimlerini ve 2000’den sonra ürettiği katmanlı sahnelerden oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor.
Gedik Filarmoni Orkestrası Süreyya Operası’nda
Gedik Filarmoni Orkestrası, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde 14 Aralık’ta saat 20.00’de yapılacak üçüncü konserinde, yaylı çalgılar eşliğinde başkemancı Murat Erginol liderliğinde bu kez şefsiz olarak sahneye çıkacak. Konserde, bestecinin Çocukluk anılarını ifade ettiği eserinin Dünya Prömiyeri yapılacak.
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