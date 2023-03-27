Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

‘GÖRÜNMEZ KENTLER’



Sanatçı Bilal Hakan Karakaya’nın “Görünmez Kentler” başlıklı kişisel sergisi 30 Mart tarihinde Anna Laudel Istanbul’da açılıyor. Sanatçının isim verirken Italo Calvino’nun aynı adlı romanından esinlendiği sergi 21 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Karakaya, çoğunlukla insanı merkezine alan işlerinden farklı olarak ”Görünmez Kentler” sergisinde tarihi anıtlar gibi yükselen mega yapılara ve metropol hayatına odaklanıyor. Geleneksel döküm tekniğini kullanarak ortaya çıkardığı güncel tasarımlarla dikkat çekiyor.



RENKLERİN HİKÂYESİ

Pera Öğrenme, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisinden ilhamla çocuklar ve gençler için bir etkinlik programı hazırladı. 4-17 yaş aralığındaki katılımcılar için tasarlanan programda çevrimiçi ve yüz yüze atölyeler yer alacak. Resimli hikâyeler, kuklalar ve hayvan portrelerinin tasarlanacağı “Renklerle Dans” başlıklı program 30 Nisan’a kadar devam edecek. Atölyelerde, Paula Rego eserleri rehberliğinde hikâye anlatıcılığı, sürrealizm, büyülü gerçekçilik, soyut/ figüratif sanat gibi kavramlarla tanışılacak. Katılımcılar, farklı malzeme ve teknikler yoluyla yaratıcı ifade olanaklarını keşfedecek.

‘TATAVLADA SON DANS’

Şaban Ol’un yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği “Tatavlada Son Dans” adlı oyun, 30 Mart’ta saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. “Tatavlada Son Dans”, geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün hikayesini konu alıyor. Oyunda, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk rol alıyor.



‘KÜHEYLAN’ SAHNEDE!

Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, “Küheylan” saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelecek. Barış Erdenk’in yönettiği oyunda, Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer rol alıyor.