Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için hazırladık...
‘GÖRÜNMEZ KENTLER’
Sanatçı
Bilal Hakan
Karakaya’nın
“Görünmez
Kentler”
başlıklı kişisel
sergisi 30
Mart tarihinde
Anna Laudel
Istanbul’da açılıyor.
Sanatçının isim verirken
Italo Calvino’nun aynı adlı
romanından esinlendiği sergi
21 Mayıs tarihine kadar ziyaret
edilebilecek. Karakaya, çoğunlukla
insanı merkezine alan işlerinden
farklı olarak ”Görünmez Kentler”
sergisinde tarihi anıtlar gibi yükselen
mega yapılara ve metropol hayatına
odaklanıyor. Geleneksel döküm
tekniğini kullanarak ortaya çıkardığı
güncel tasarımlarla dikkat çekiyor.
RENKLERİN HİKÂYESİ
Pera Öğrenme, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisinden ilhamla çocuklar ve gençler için bir etkinlik programı hazırladı. 4-17 yaş aralığındaki katılımcılar için tasarlanan programda çevrimiçi ve yüz yüze atölyeler yer alacak. Resimli hikâyeler, kuklalar ve hayvan portrelerinin tasarlanacağı “Renklerle Dans” başlıklı program 30 Nisan’a kadar devam edecek. Atölyelerde, Paula Rego eserleri rehberliğinde hikâye anlatıcılığı, sürrealizm, büyülü gerçekçilik, soyut/ figüratif sanat gibi kavramlarla tanışılacak. Katılımcılar, farklı malzeme ve teknikler yoluyla yaratıcı ifade olanaklarını keşfedecek.
‘TATAVLADA SON DANS’
Şaban Ol’un yazdığı, Berfin
Zenderlioğlu’nun yönettiği “Tatavlada
Son Dans” adlı oyun, 30 Mart’ta saat
20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.
“Tatavlada Son Dans”, geçmiş ve
şimdiki zaman arasına sıkışmış bir
yağmanın yükünü taşıyan Eleni
ve Gül’ün hikayesini konu alıyor.
Oyunda, Deniz Çakır ve Sumru
Yavrucuk rol alıyor.
‘KÜHEYLAN’ SAHNEDE!
Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, “Küheylan” saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelecek. Barış Erdenk’in yönettiği oyunda, Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer rol alıyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- Depremzedeler direnişe başladı
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?