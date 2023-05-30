Sanatta bu hafta

Arter, 1 Haziran’dan itibaren Nuri Kuzucan’ın “Pasaj” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Kaos/düzen, ışık/gölge, boşluk/doluluk, yüzey/derinlik, iç/dış gibi ikilikler etrafında kurgulanan yapıtlardan oluşan sergi, Arter’in 1. kat galerisinde görülebilecek.
Zorlu PSM, ressam Devrim Erbil, heykeltıraş Beste Alperat ve sanatçı Mr. Besk’in eserlerden oluşan “Dün, Bugün ve Yarın’’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. DG Art Project’in küratörlüğünü yaptığı farklı disiplinlerdeki sanat eserlerinin sergilendiği sergi, 8 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.
Anna Laudel, 26 Mayıs itibarıyla “Seni Sevmeyen Ölsün” / Who Doesn’t Love You, May Die” başlıklı grup sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Adını Tüdanya’nın 1986 yılında büyük çıkış yapan aynı isimli şarkısından alan serginin küratörlüğünü gazeteci M. Gülben Çapan üstleniyor. 10 Eylül’e kadar görülebilecek sergide, Anıl Can, Ardan Özmenoğlu, CANAN, Cansu Yıldıran, Haluk Çobanoğlu, Rasim Aksan, Tuğberk Selçuk ve Yasemin Özcan’ın farklı materyal ve tekniklerde ürettikleri eserlerinden bir seçki sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
6-18 Haziran’da İbrahim Selim´in birbirinden ilginç soruları ile İbrahim Selim´le Quiz Night´, 8 Haziran’da interaktif sohbetin dibine vuran Meksika Açmazı, 14-15 Haziran’da Şener Şen’in muhteşem performansıyla Zengin Mutfağı ve 20 Haziran’da zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.
Tiyatro Keyfi’nin oyunu “Amy Winehouse” yarın saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu’nda sahnelenecek. Kosta Kortidis’in yazdığı oyunu, Kemal Başar yönetiyor. Oyunda, Cansu Tekoluk, Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu, Savaş Alp Başar rol alıyor.
Sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören, 1988 yılında Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı “Çingeneler Zamanı” filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun aynı adlı oyunu 1 Haziran’da saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Vural Bingöl üstleniyor.
SAMSUN
Levent Yüksel 2 Haziran saat 21.00’de, Candan Erçetin 3 Haziran saat 21.00’de, Sıla ise 4 Haziran saat 21.00’de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro’da konser verecek.
ANKARA
Ankara’daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Maçka Sanat Galerisi’nin “Neredeyiz?” başlıklı grup sergisini ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Sergi, insan ve kendi yarattığı nesneler dünyası olan kente dair bağları, İstanbul’dan sonra Ankara’da daha geniş bir sanatçı katılımıyla yeniden tartışmaya açarken son 70 yılı kapsayacak şekilde anlamı değişen kent olgusunu odağına alıyor.
“1960’lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak” sergisi Ankara’da açıldı. Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi’ndeki serginin açılışında konuşan Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin, Ankara Sanat Galerisi’nin 5.5 sene öncesinde daha çok Türk-İslam eserlerine, geleneksel sanatlara odaklanan sanat galerisi olarak açıldığını belirtti.
Gitarist Antonio Rey, 2 Haziran’da saat 20.00’de CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.
İZMİR
Tekfen Filarmoni turne kapsamında, ilk olarak piyanist Jan Lisiecki ile birlikte 51. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri ile seyirci karşısına çıkacak. Tekfen Filarmoni, 4 Haziran’da 36. Uluslararası İzmir Festivali’nde keman sanatçısı Veriko Tchumburidze Efes Antik Tiyatro’da konser verecek. “O da Tekfen” oluşumuyla ise 8 Haziran’da 9. AIMA Müzik Festivali’ni bakır üflemeli beşlisinin konseriyle açacak.