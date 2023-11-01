Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

TİMUR SELÇUK’A ÖZLEMLE...

Usta müzisyen Timur Selçuk, sonsuzluğa uğurlayışımızın üçüncü yıldönümünde, kızı Mercan Selçuk’un klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarına koreografi yaptığı modern bale eseriyle 6 Kasım’da saat

20.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde anılacak.

Babamın Şarkıları, yoğun ilgiden dolayı 9 Kasım’da yine aynı yerde ve saatte ücretsiz olarak izleyiciler ile buluşacak.

ATATÜRK’ÜN ANISINA ÖZEL BESTELERİYLE FAZIL SAY...

ENKA Sanat, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı 8 Kasım’da saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda ağırlayacak. 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında verilecek konserde, Fazıl Say’ın Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan “Yürüyen Köşk” adlı eseri de seslendirilecek. Geçtiğimiz yıllarda Beethoven’ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD’lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı bu resitalde, Beethoven’ın iki eseri “Fırtına Sonatı” ve “Appassionata”yı yorumlayacak.

HAFTANIN OYUNU: GERÇEKÜSTÜ BİR HİKÂYE: ÇİRKİN

Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği “Çirkin” de Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu rol alıyor. Beyoğlu’nun ve sinema tarihimizin önemli yapılarından Alkazar Sineması, 1920’lerden 2010’a kadar hizmet verdikten sonra restore edilerek 2021’de kapılarını Hope Alkazar adıyla tekrar açtı. Bu mekânda seyirciye özel bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin, Anadolu’nun gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi.

ARKEOLOJİDE NELER VAR: ASUR TANRISI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Irak’ta Iraklı ve Fransız arkeologların yaptığı ortak çalışma sonucunda Asur tanrısı Lamassu heykeli ortaya çıkarıldı. Horsabad antik kentinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan heykel, insan başlı ve hayvan gövdeli bir figür. Heykel aslında ilk olarak 1992 yılında keşfedildi. Ancak 1995 yılında heykelin baş kısmı çalındı. Bir süre sonra bulunan baş kısmı Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ne konuldu. Heykelin gövde kısmı ve o kazıda bulunan diğer eserler koruma amacıyla toprağa yeniden gömüldü. Yakın zamanda yeniden bir kazı çalışması yapan Fransız ve Iraklı arkeologlar heykelin gövde kısmını ortaya çıkardı.