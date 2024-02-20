Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

BİR ADAM ÜÇ KADIN...

Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” adlı oyun 21-24 Şubat tarihleri arasında saat 20.30’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda, Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor. Oyunun konusu şöyle:

Eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

‘CAMERISTI DELLA SCALA’ ANKARA’DA

Dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olarak kabul edilen Cameristi della Scala, ilk kez 26 Şubat’ta saat 20.00’de CSO Ada Ankara Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. “Fantasie da Opere di Giuseppe Verdi / Verdi’nin Opera Fantezileri” konserinde, keman solisti Francesco Manara ve çello solisti Massimo Polidori eşlik edecek.

‘BİR ARADA’...

Pera Müzesi “Bir Arada” konserlerinde bu ay Selen Gülün ve Çağıl Kaya’yı 23 Şubat’ta saat 19.30’da Pera Café’ye konuk ediyor. İlkbahar programının ikinci konserinde, sahnede, performans ve besteleri uluslararası ödüllere değer görülen besteci, piyanist, şarkı yazarı, vokalist ve eğitimci Selen Gülün olacak. Gülün sahnesinde, disiplinlerarası sanatçı Çağıl Kaya’yı ağırlayacak.

DOKUNAKLI BİR AŞK HİKÂYESİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, romantik bale tarihinin önemli eserlerinden biri olan Giselle’i, 29 Şubat’ta saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. Heinrich Heine’in “Almanya Üzerine” adlı eserinden ilham alınarak ortaya çıkan Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam’ın (1803-1856) eşsiz müziği eşliğinde Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa’nın koreografisiyle hayat buluyor. Kırsal yaşamın sıra dışı dünyasını ve aşkın yüceliğini işleyen bu başyapıt, romantik bale repertuvarının en değerli eserlerinden biri.

1841 yılında ilk kez Paris’teki Salle Le Peletier’de sahnelenen Giselle, doğaüstü öğelerle bezenmiş, genç, güzel ve çekingen bir köylü kızı olan Giselle ile ona “Loys” olarak tanıtılan ve delicesine âşık olan Kont Albrecht’in dokunaklı hikâyesini anlatıyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NDE SEMPOZYUM

Atatürk’ün okuduğu Mekteb-i Harbiye’nin kurucusu Müşir Mehmed Namık Paşa (1804-1892), doğumunun 220. yılında bir sempozyumla anılacak. Açılış konuşmasını Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın yapacağı sempozyum 23 Şubat’ta saat 14.00’te Galatasaray Üniversitesi’nin Aydın Doğan Oditoryumu’nda yapılacak.