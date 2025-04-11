Sandığın Derinliklerinden Tuvale Yansıyan İzler: Nurettin Akkaya “Sandık Lekesi” ile Galeri Soyut’ta

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:34

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:34

Akkaya’nın güçlü ve derinlikli anlatımı, bu kez bizi geçmişin saklı katmanlarına, anıların soluk izlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

"Sandık Lekesi", sadece bir sergi adı değil, aynı zamanda bir metafor. Sandık, zamana direnen anıların, unutulmak istenmeyen ama yüzleşmesi de kolay olmayan hatıraların saklandığı bir mekândır. Bu sandığın içindeki her eşya gibi, insanın kendi belleğinde taşıdığı lekeler de zamanla silikleşmek yerine daha görünür hâle gelir. Toplumun kalıplarına uymaya zorlanan bireyin, içsel dünyasında kalan bu lekeler, Akkaya’nın fırçasında renk ve formla dile gelir.

Nurettin Akkaya, izleyiciyi geçmişle geleceğin kesişiminde duran soyut figürlerle karşılıyor. Renk lekeleri, çizgiler ve dokularla örülü bu imgeler, modern dünyanın yarattığı yabancılaşma, yalnızlık ve içsel çatışmalarla beslenen bir anlatının parçaları. Sanatçı, her tablosunda sadece bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda kendiyle, toplumla ve zamanla hesaplaşmanın izlerini de tuvale işliyor.

1970 yılında Çorum’da doğan Akkaya, resimle ilk kez okul yıllarında tanıştı. Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. O günden bu yana durmaksızın üretmeye devam eden sanatçı, sanatı bir ifade biçiminin ötesine taşıyarak bir yaşam biçimi haline getirdi.

Akkaya'nın eserleri, müziğin ritmini, ritüelin dinginliğini ve insan ruhunun derinliklerini aynı potada eritiyor. Tuvalin arka planına yazdığı kelimeler, hem bir iç döküm hem de plastik bir öğe olarak resmin tamamlayıcısı hâline geliyor. Soyut figüratif bir dille çalışan sanatçı, bu lekeci yaklaşımla izleyicisini renklerin ve şekillerin dansına davet ediyor.

Sanatçının daha önceki "Mühürler" sergisiyle dikkat çeken Galeri Soyut, bu kez de "Sandık Lekesi" sergisiyle Akkaya'nın yaratıcı dünyasına ev sahipliği yapıyor. Galeri, Akkaya gibi güçlü anlatımı olan sanatçılara görünürlük kazandırma misyonunu sürdürüyor.

“Sandık Lekesi”, izleyicisini sadece bakmaya değil, görmeye; sadece anlamaya değil, hissetmeye çağırıyor. Bu sergi, geçmişin yükünü sırtlayan ama o yükten yeni bir estetik dil yaratan bir sanatçının içsel yolculuğuna tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor.