Şanışer sıfırdan üretti
Hip hop ve rap severlerin ilgiyle takip ettiği Red Bull 64 Bars, ikinci sezonuyla geri dönüyor.
Rap müzik ekseninde 64 satırdan oluşan, nakarat ve tekrarın olmadığı şarkıların üretildiği serinin bu sezonki ilk bölümünde, başarılı rap müzisyeni Şanışer yer alıyor.
Prodüktör koltuğunda Redo’nun oturduğu ilk bölümde, Şanışer’in sıfırdan yarattığı 64 satırlık parça, Red Bull TV’den dinlenebiliyor.
Projede geçen yıl Ceza, Khontkar, Kamufle, Anıl Piyancı, Lil Murda ve EVA gibi rap dünyasının sevilen isimleri yer almıştı.
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