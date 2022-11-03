"Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında Şanışer ve Sokrat St konser verecek
Akbank'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği ve gençlerin gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan "Şehrin İyi Hali (ŞİH)" projesi kapsamında Şanışer&Sokrat St, JJ Arena'da konser verecek.
"Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında Şanışer ile Sokrat St konseri hakkında bankadan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 2 bin genç, 13 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle gönüllülük etkinliklerine katıldı. İyilik hareketine katılıp gönüllülük sertifikasını alacak gençler, müziği ana akım anlatılarından ibaret görmeyi reddeden Şanışer ve sanat anlayışını "vicdan" temeline oturtan Sokrat St'nin Water Garden Ataşehir'in içinde yer alan JJ Arena'da vereceği konserde eğlenme imkanı bulacak.
13 Kasım Pazar saat 21.00'de başlayacak konseri, jojo.live/akbank linkinden tüm gençler de ücretsiz ve online olarak izleyebilecek.
Gençlerin STK'ler aracılığıyla gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan Şehrin İyi Hali projesi kapsamında, Şanışer ve Sokrat St de gönüllü gençlerle birlikte İzmir'de kıyı temizliği yaparak projede etkin rol oynadı.
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