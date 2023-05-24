Sanlısoy’un iki bölüm olan ‘Gel’ albümünün ilk kısmı dinleyiciyle buluştu: ‘Umutsuzluk yok’

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Müzisyenlerin bazılarının ismini gördüğünüz anda sesi ve şarkıları kulağınızda çınlamaya başlar. Ogün Sanlısoy da o isimlerden. Üretimini aksatmadan sürdüren ve albümlerini düzenli olarak dinleyiciyle buluşturan Sanlısoy, son olarak geçen ay “Gel” isimli albümünün 5 şarkılık (İnan Buna, Gelgit, Anlatsana, Biçare, İllallah) ilk kısmını yayımladı. Alışılmış Ogün Sanlısoy şarkılarının ruhunu hissettiğiniz albümün güncel ve modern tınıları da dikkat çekici. Sanlısoy, 2 yıla yayılan üretim sürecinde kendisini etkileyen konuları işlediğini söylüyor. Doğal olarak güncel politik göndermelerin bulunduğu “İllallah” şarkısı da albümde yer almış. Sanatçı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için de umut mesajı veriyor.

‘ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ’

Sanlısoy’a ilk olarak neden albümün iki parçaya bölündüğünü sorduk. Acaba, son yıllarda müziğin değişen “tüketim” alışkanlıklarıyla mı ilgiliydi bu? “Aslında biraz öyle” yanıtını veren sanatçı, “Albüm yapma geleneğinden gelen biriyim ama tek şarkılar da paylaştım yıllar içinde dinleyicilerle. Bu kez beşer şarkılık iki EP (kısa albüm) şeklinde sunmaya karar verdik” diye konuştu. Kendisi için de bunun yeni bir sunum şekli olduğunu dile getiren Sanlısoy, iki EP’yi de aslında tek albüm gibi tasarladığını, farklı zamanlarda sunmak dışında bir şey değişmediğini söyledi. Albümünün prodüktör koltuğunda da kendisi oturan Sanlısoy, “Hatta 10 şarkıyla uğraşmak zaman olarak daha uzun sürdüğü için, yorgunluk ve stres artabiliyor. Beş şarkıya konsantre olmak, onlar üzerinde daha detaylı çalışmak, kayıt aşamasındaki süreci de hızlandırıyor” diye de ekledi. “Kendi albümünün prodüktörü olmanın getirdiği kolaylıklar ve zorluklar neler” sorusunu da yanıtlayan Sanlısoy, “Benim için biraz daha yorucu ve sorumluluk yükleyen bir durum olsa da kendi albümümün prodüktörlüğünü yapmak hoşuma gidiyor. Bu üçüncü oluyor. Tabii çalıştığım ekibi ve müzisyen arkadaşlarımı da eklemeliyim. Onların emeklerinin şarkılarda yakaladığımız sound’a büyük katkıları var” ifadelerini kullandı.

‘OY KULLAN, TAKİP ET’

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu hakkında da konuşan sanatçı, “Beklentiler yüksek tutulunca çıkan sonuç bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok, umutlu olmak zorundayız, vazgeçmeden devam edip morali iyi tutmaya çalışmalıyız. Değişim, dönüşüm biraz sancılı ve zor olabilir, süre de uzayabilir ama sonrasındaki olumlu sonuçları düşünüp, güzel, huzurlu günlere odaklanmalıyız. Gençler bu değişimi mutlaka gerçekleştirecek ve yaşayacaklar. Gidip sandığa oy kullanıp takipçisi olun yeter” dedi. Yeni albümün dinleneceği lansman konserlerinin takvimi ise şöyle: 7 Haziran Ankara Jolly Joker, 10 Haziran İstanbul Life Park (Hollywood Vampires), 11 Haziran Antalya Holly Stone.

