Şanlıurfa’da dijital sinema keyfi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda beyaz perdeye yansıttığı "Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gemisi" sinema filmi çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gemisi sinema filmini izlemeye gelen çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu izleyicilere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Şair Nabi Dijital Sinema salonunu ve filmi çok beğendiklerini aktaran vatandaşlar, ücretsiz olan bu gösterimi izlerken güzel vakit geçirdiklerini belirterek dijital sinemanın Şanlıurfa’ya kazandırılmasında ve ücretsiz olarak hizmet vermesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.