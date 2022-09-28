"Saraydan Kız Kaçırma", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:12

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneleniyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eserin rejisini Caner Akın üstleniyor. Koreografisini Tan Sağtürk'ün hazırladığı eserde, "Selim Paşa" karakterini ünlü oyuncu Alper Saldıran canlandıracak.

Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eserde, son senelerde dünya gündemine damga vuran salgına da göndermeler yapılıyor. Eserde, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi’nde de pandemide yaşandığı gibi, sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi büyüktü. Eserde bu detaylar işlenmekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi de vurgulanıyor.

Esere ilişkin açıklamada bulunan Caner Akın, eseri iki yıl önce pandemi döneminde Arkeoloji Müzeleri'nde daha küçük bir kadroyla sahnelediğini belirterek, "Zaman içerisinde çok büyük bir ilgiyle karşılandık ve seyircilerimizin beklentileri arttı. Genel Müdürümüz Murat Karahan'ın destekleriyle eserimizi bu yıl AKM Opera Sahnesi'ne taşıyoruz" dedi.

Akın, eserde daha büyük bir koro ve orkestranın yer alacağına işaret ederek, "Tan Sağtürk'ün muhteşem koreografisi daha da genişleyerek eserin ana temasını perde açıldığında seyirciye duygulu bir şekilde aktarıyor. Bir de seyircilerimize sürpriz yaparak oyuncu Alper Saldıran'ı 'Selim Paşa' rolünde göreceğiz. Bir opera aşığı olan Saldıran, ilk kez bir opera eserinde konuşmalı rol olan Selim Paşa'yı canlandıracak" diye konuştu.

Temsilde; Ufuk Toker “Belmonte”, Umut Tingür “Osmin”, Ceren Aydın “Konstanze”, Işılay Meriç Karataş “Blondchen”, Serkan Bodur “Pedrillo”, Caner Akın “Selim Paşa”, Alp Sandıkçı ise “Çocuk” rolüne hayat verecek.