‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası SAMDOB’da

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’yı etkisi altına alan “Turquerie” akımının müzikal örneklerden biri olan “Saraydan Kız Kaçırma” operası 18 Aralık Cumartesi akşamı Samsun seyircisiyle buluşacak. Ünlü besteci W.A.Mozart’a ait opera, Belmonte adlı bir İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile beraber Selim Paşa’nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze’yi ve onun hizmetçisi Blonde’yi, Paşa’nın harem bekçisi Osmin’in elinden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Orkestra şefliğini Benoit Fromanger’in üstlendiği “Saraydan Kız Kaçırma” operasının sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzası taşıyor. Belmonte rolünde Ufuk Toker, Konstanze rolünde Zerrin Capelli, Osmin rolünde Tuncay Kurtoğlu, Blonde rolünde Sezgi Elhüseyni, Pedrillo rolünde Serkan Bodur, Selim Paşa rolünde Cenk Bıyık’ın yer aldığı “Saraydan Kız Kaçırma” operası iki perde olarak sahnelenecek.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova’nın üstlendiği eserin sahne ışığı O. Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancısı Didem Tepe.