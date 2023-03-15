Sarıca’ya alkışlarla veda

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 04:00

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sarıca’nın cenazesi AKM’deki törenden sonra Moda Camisi’ne getirildi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sarıca için AKM’de düzenlenen törene sanatçının öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Piyano dinletisi ve konuşmaların ardından Sarıca’nın Türk bayrağına sarılı tabutu dini tören için Moda Camisi’ne getirildi. Kadıköy, Modalı komşuları ve yine sanatçı dostları Sarıca’yı buradan Karacaahmet Mezarlığı’na alkışlarla uğurlardı. Ayşegül Sarıca, Moda’daki Sarıca Köşkü’nde doğmuştu, günümüzde de burada sıklıkla eğitim veriyordu.



