Şarkılar depremzedeler için söylendi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:37

Güncelleme: 06.06.2023 - 14:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de farklı medeniyet ve kültürlerin mirasının izlerini taşıyan Antakya Medeniyetler Korosu ile İzmir Anadolu Kadınları Korosu tarafından verilen konsere ev sahipliği yaptı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) düzenlediği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) muhteşem konsere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve sanatseverler katıldı. Geliri depremzedelere ayrılan konser yaklaşık iki saat sürdü.

İki koronun birlikte farklı dillerde söylediği türkülere tüm salon büyük bir coşkuyla eşlik etti. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, “Depremde, Şırnak’tan Edirne’den, Van’dan, İzmir’den, Türkiye’nin bütün illerinden uzatılan yardım eliyle beraberliğimizin ve kardeşliğimizin değeri bir kez daha anlaşıldı” dedi.