'Satıcının Ölümü' oyunu, Zorlu PSM'de prömiyer yaptı

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri "Satıcının Ölümü", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Hira Tekindor'un çevirisiyle sahneye taşınan eserin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin yer aldı.

Oyunun yönetmenliğini, 2015-2025 arasında Londra'daki National Theatre'ın genel sanat yönetmenliğini üstlenen Rufus Norris gerçekleştirdi.

Oyunda, "Willy Loman"ın umutları, hayal kırıklıkları ve ailesiyle olan ilişkisi üzerinden şekillenen dramatik bir hikaye sahneye taşınıyor.

"Willy Loman" karakterini Halit Ergenç, "Linda Loman" rolünü ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Prodüksiyonun sahne tasarımına Es Devlin, kostümlerine Katrina Lindsay, ışık tasarımına Oliver Fenwick, koreografisine Javier de Frutos imza attı.

Oyunun müzikleri ise Oğuz Kaplangı, ses tasarımı da Adam Cork tarafından hazırlandı.

Klasik bir metnin çağdaş bir yorumla sahneye taşındığı yapım, 31 Mart'ta ikinci temsille beraber sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.