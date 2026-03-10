'Satıcının Ölümü' Zorlu PSM'de 26 Mart'ta prömiyer yapacak

Arthur Miller'ın eseri "Satıcının Ölümü" 26 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre oyun, National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni, The Critics' Circle ve Olivier ödülleri sahibi Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Hira Tekindor'un çevirisiyle sahneye taşınan eserin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin yer alıyor.

Oyun, bir ailenin çöküşü üzerinden "Amerikan Rüyası" ve başarı anlayışının birey üzerindeki etkisini ele alıyor. Willy Loman karakterini Halit Ergenç canlandırırken, Linda Loman rolünde Zerrin Tekindor sahnede olacak. Biff ve Happy karakterlerini ise Fatih Artman ile Kerem Arslanoğlu oynayacak.

Prodüksiyonun sahne tasarımını Es Devlin, kostümlerini Katrina Lindsay, ışık tasarımını Oliver Fenwick, koreografisini Javier de Frutos üstlendi. Müzik Oğuz Kaplangı, ses tasarımı ise Adam Cork tarafından yapıldı.

Miller'a 1949'da Pulitzer Ödülü'nü getiren oyun, çalışkanlığın otomatik olarak mutluluk getireceğine inanmış bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikayesini konu alıyor.

Büyük Buhran'ın gölgesinde geçen oyun, Willy Loman'ın geçmişle şimdi arasında gidip gelen zihninde, pişmanlıkların, kırılgan umutların ve nihai bir yıkımın izini sürüyor. Ailesiyle olan çatışmalı ilişkisi, özellikle büyük oğlu Biff ile yaşadıkları, sadece kişisel bir hezeyanı değil, tüm hayat anlayışının iflasını sahneye taşıyor.

Oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Biletler "paso.com.tr"de satışta olacak.