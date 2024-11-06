Sava Sanat Galerisi'nde geniş bir sanat yelpazesi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:03

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:03

Sava Sanat Galerisi, 8 Kasım 2024 Cuma günü, saat 18.30’da kapılarını sanatseverlere açıyor. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergi, 28 Kasım 2024’e kadar ziyaret edilebilecek. Galeri, bu seçkin sanatçılarla geniş bir yelpazede sanat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sergide A. Celal Binzet, Adil Ocak, Akdoğan Topaçlıoğlu, Ayşen Can, Cebrail Ötgün, Cengiz Savaş, Cezmi Orhan, Efgan Beyaz, Emin Güler, Ergün Arda, Erol Yıldır, Faruk Maniçi, Filiz Hatipoğlu, Funda Açıkgöz, Füsun Ürkün, Gültekin Serbest, Gür Dalkıran, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Himmet Gümrah, Hüseyin Yıldırım, Kadir Öztoprak, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Hacıfettahoğlu, Murat Biçer, Murat Yılmaz, Mümin Candaş, Orhan Zafer, Selim Güventürk, Süleyman Karakul, Svetlana İnanç, Şükran Pekmezci, Tamer Bilgiç, Teymur Ağalıoğlu ve Yüksel Baydar gibi isimlerin eserleri yer alacak.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Sava Sanat Galerisi, bu sergiyle sanatı toplumun farklı kesimlerine ulaştırmayı amaçlıyor. Sergiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için iletişim numaraları Gülşah Akpulat (0532 793 00 17) ve Gülcan Odabaş (0534 829 53 88) olarak paylaşıldı.