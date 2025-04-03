Savaş Dinçel ödülleriyle yaşıyor

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:33

Şevket Çoruh’un ev sahipliği yaptığı geceye Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, Tülin Özen, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, İlker Ayrık, Nergis Çorakçı, Özgür Ozan, Serhan Ernak, Tuğba Eskicioğlu gibi tanınmış isimler katıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) öğrencileri tarafından verilen 16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Defne Kayalar “en iyi kadın oyuncu”, Tansu Biçer “en iyi erkek oyuncu”, Ahmet Sami Özbudak “en iyi oyun yazarı”, Emrah Eren ise “en iyi oyun yönetmeni” ödüllerine değer görüldü.

DUYGULU ANLAR

Şevket Çoruh başta olmak üzere Savaş Dinçel’in eski öğrencileri ve torunları sayılan, öğrencilerinin çocukları bu yıl da sahnede bir araya geldiler. Usta oyuncunun öğrencileri, her yıl olduğu gibi sahnede önce Dinçel’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir” şarkısını söylediler, ardından doğum günü pastası kestiler. Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, Şevket Çoruh’un konuşmasından sonra ödül törenine geçildi.