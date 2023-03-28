Say ile Bağcan destek konserleri devam ediyor
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan, depremzedeler için Brüksel'de sahne aldı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan, depremzedeler için Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen konserde dinleyicilerle buluştu.
Say, dinleyicilere Türkiye ile gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Ardından sanatçılar, eserleri depremzedeler için seslendirdi
Konserin tüm geliri, yardım kuruluşlarının oluşturduğu “12-12” adlı konsorsiyumun hesabına aktarılacak.
International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.
Say ve Bağcan, 4 Mart'ta da İzmir'de sahne almıştı...
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