Saz belgeseliyle tanınmıştı: Petra Nachtmanova ilk konserini gerçekleştirdi

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:55

Daha önce farklı gruplarla etkinliklerde yer alan Petra Nachtmanova, tek başına ilk kez sahnede yer aldı. Berlin’de bir Türk mahallesinde bulunan Cemevi’nde tanıştığı sazın peşinden dünyayı gezerek Anadolu kültürünü öğrenmeyi amaç edinen Nachtmanova, konserde söylediği türküler ve deyişlerle büyük beğeni topladı.

Anadolu ezgilerinden oluşan repertuarıyla gerçekleşen konser sonrasında Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan Nachtmanova, Türkiye’de sahne alıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"SINAVDA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Nachtmanova, "Tek başıma ilk konserimdi. Anadolu kültürü burada var olduğu için kendimi bir sınavda gibi hissediyorum. Bir çeşit öğrenme sürecindeyim. Normalde sahne benim evimdir, çok fazla heyecanlanmam. Bu konser için çok heyecanlandım" dedi.

BİR SONRAKİ KONSER ANKARA’DA

Bir sonraki durağının Ankara olduğunu söyleyen Nachtmanova, "Türkiye’de çalmaya devam etmek istiyorum. Anadolu kültürünün en büyük sanatçıları burada. Ustaların burada yaşıyor olması nedeniyle seviye çok farklı. Onlardan müziğe dair bir uyarı gelirse onu da dinlemek gerekiyor" diye konuştu.