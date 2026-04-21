Scarlett Johansson, yeni 'The Exorcist' setinde

Korku sinemasının en köklü ve sarsıcı yapımlarından biri olan "The Exorcist" (Şeytan), modern korku ustası Mike Flanagan tarafından beyazperdeye taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde New York’un Queens bölgesinde başlayan çekimlerde, filmin başrol oyuncusu Scarlett Johansson ilk kez karakteriyle görüntülendi.

JOHANSSON’DAN RADİKAL ROL SEÇİMİ

Kariyeri boyunca pek çok ikonik karaktere hayat veren 41 yaşındaki Scarlett Johansson, bu kez bir dedektif rolüyle korku dünyasına adım atıyor. Queens sokaklarındaki çekimlerde kahverengi bir takım elbise ve göğsündeki dedektif rozetiyle dikkat çeken Johansson’ın, inancını sarsan akılalmaz kötülüklere karşı mücadele eden bir polisi canlandıracağı öğrenildi.





YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ KADRO

Mike Flanagan’ın "radikal ve taze bir bakış açısı" olarak tanımladığı yeni yapım, oyuncu kadrosuyla da heyecan uyandırıyor. Johansson’a eşlik eden isimler arasında;

Sasha Calle ,Chiwetel Ejiofor, Diane Lane, Laurence Fishburne ve Jacobi Jupe gibi yetenekli isimler yer alıyor.

VİZYON TARİHİ 2027’YE ERTELENDİ

William Peter Blatty’nin kült romanından ilham alan ancak 1973 yapımı orijinal filmden tamamen farklı bir hikaye ekseninde ilerleyecek olan yapımın vizyon takvimi de netleşti. Daha önce 2026 olarak planlanan tarih, prodüksiyon sürecinin titizlikle yürütülmesi amacıyla 12 Mart 2027’ye ertelendi.

Blumhouse ve Universal Pictures iş birliğiyle hayata geçirilen film, Flanagan’ın derinlikli hikaye anlatımı ve Johansson’ın ilk büyük çaplı korku prodüksiyonu olması nedeniyle şimdiden 2027’nin en çok beklenen yapımları arasına girdi.